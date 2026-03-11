Ceccon, plusmarquista olímpico de natación: "Comparto piscina con tres grupos de señoras que hacen aquagym a las 09:30. Así no puedo prepararme bien para las Olimpiadas" [ITA]

El nadador italiano varias veces laureado en las Olimpiadas Thomas Ceccon critica, después de volver de Australia (donde ha llevado a cabo sesiones de entrenamiento masacrantes), que no puede nadar en condiciones en Italia. En Verona tiene que compartir piscina con tres grupos de señoras que hacen aquagym y, además, con música alta, que le desconcentra. Y tampoco encuentra alternativa ya que, por ejemplo, en Milán no hay piscina olímpica.
| etiquetas: ceccon , natación , italia , olimpiadas , piscina , aquagym , señora
Mala suerte, es el mercado amigo. Que se busque un segundo trabajo, creo que como modelo le iría bien.
Ninis, ni cotizan ni se mueren, una verguenza