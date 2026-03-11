edición general
10 meneos
41 clics
Ceccon, plusmarquista olímpico de natación: "Comparto piscina con tres grupos de señoras que hacen aquagym a las 09:30. Así no puedo prepararme bien para las Olimpiadas" [ITA]

Ceccon, plusmarquista olímpico de natación: "Comparto piscina con tres grupos de señoras que hacen aquagym a las 09:30. Así no puedo prepararme bien para las Olimpiadas" [ITA]

El nadador italiano varias veces laureado en las Olimpiadas Thomas Ceccon critica, después de volver de Australia (donde ha llevado a cabo sesiones de entrenamiento masacrantes), que no puede nadar en condiciones en Italia. En Verona tiene que compartir piscina con tres grupos de señoras que hacen aquagym y, además, con música alta, que le desconcentra. Y tampoco encuentra alternativa ya que, por ejemplo, en Milán no hay piscina olímpica.

| etiquetas: ceccon , natación , italia , olimpiadas , piscina , aquagym , señora
8 2 0 K 120 ocio
11 comentarios
8 2 0 K 120 ocio
Tx4 #2 Tx4
Todo un nadador olímpico ahogándose en sus propias lagrimas :foreveralone:
3 K 45
poyeur #4 poyeur
Había leído Cocoon ;)  media
3 K 44
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
si te contara con quién comparto oficina...
2 K 38
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Pues seguro que las señoras del aquagym generan más beneficios al gimnasio que este señor.

Mala suerte, es el mercado amigo. Que se busque un segundo trabajo, creo que como modelo le iría bien.
1 K 32
skaworld #3 skaworld *
Lo de siempre, esos grupos de viejas sin oficio ni beneficio con la musica a toda tralla molestando a la gente trabajadora.

Ninis, ni cotizan ni se mueren, una verguenza
1 K 25
Connect #7 Connect
Esas señoras pagan la piscina donde se entrena usted! A ver de donde se cree que sale el dinero para que pueda ser olímpico.
1 K 25
Dene #10 Dene
Que pruebe a entrenar a las 3AM
1 K 20
BastardWolf #8 BastardWolf
Las señoras estan motivadisimas gracias a este chaval
1 K 19
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#8 Tres grupos de señoras, la hora punta de la piscina, ¿por qué será? xD xD
 media
1 K 24
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Que le llenen el anfiteatro de agua para que pueda entrenar.
0 K 11
#11 oscarcr80
Sencillo, te haces una piscina olímpica en tu casa y nadas allí. Se cree que la piscina es para su uso particular?
0 K 8

menéame