CCOO responde con datos a PP y Vox: los migrantes contribuyen diez veces más de lo que gastan en Seguridad Social
El sindicato denuncia que diferenciar las ayudas entre nacionales y migrantes busca institucionalizar el odio.
|
etiquetas
:
ccoo
,
migrantes
,
seguridad social
,
pp
,
vox
,
valencia
#5
mariKarmo
"
Datos? qué es eso?
" preguntan desde el PP y VOX.
1
K
22
#3
Meneanauta
Relacionada:
www.meneame.net/story/pp-vox-aprueban-incluir-plan-valenciano-estadist
0
K
19
#4
angelitoMagno
¿CCOO tiene esos datos y los da? Entonces, ¿qué problema hay con la petición de VOX?
VOX: Queremos los datos de lo que aportan y de lo que reciben los inmigrantes.
CCOO: Malditos racistas, mirad, tenemos esos datos, aquí los tenéis.
0
K
15
#1
mente_en_desarrollo
No hay que preocuparse, no van a dejar que la realidad les fastidie un buen prejuicio.
0
K
13
#8
GeneWilder
Joder, vistos los datos, van a tener que echarnos a los españoles por vagos y poco productivos.
0
K
10
#9
Esfingo
Entonces sí hay datos filtrados por nacionalidad.
0
K
10
#2
mgah
"CC.OO. ..."
0
K
9
#7
trasparente
Vox está consiguiendo llevar a su terreno al PP, y ahí lo va a destrozar. Nos arriesgamos a una mayoría PPVOX en 2027 pero con sorpaso de Vox. Sería catastrófico, con Abascal de presidente. Quiero pensar que en ese caso habria algún tipo de acuerdo PP-Psoe, aunque la matabuelos se opondría.
En fin, politica-ficcion.
0
K
8
#6
Macnulti_reencarnado
Los inmigrantes que trabajan.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
www.meneame.net/story/pp-vox-aprueban-incluir-plan-valenciano-estadist
VOX: Queremos los datos de lo que aportan y de lo que reciben los inmigrantes.
CCOO: Malditos racistas, mirad, tenemos esos datos, aquí los tenéis.
En fin, politica-ficcion.