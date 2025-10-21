edición general
23 meneos
32 clics
CCOO responde con datos a PP y Vox: los migrantes contribuyen diez veces más de lo que gastan en Seguridad Social

CCOO responde con datos a PP y Vox: los migrantes contribuyen diez veces más de lo que gastan en Seguridad Social

El sindicato denuncia que diferenciar las ayudas entre nacionales y migrantes busca institucionalizar el odio.

| etiquetas: ccoo , migrantes , seguridad social , pp , vox , valencia
19 4 1 K 159 actualidad
9 comentarios
19 4 1 K 159 actualidad
mariKarmo #5 mariKarmo
"Datos? qué es eso?" preguntan desde el PP y VOX.
1 K 22
angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿CCOO tiene esos datos y los da? Entonces, ¿qué problema hay con la petición de VOX?

VOX: Queremos los datos de lo que aportan y de lo que reciben los inmigrantes.
CCOO: Malditos racistas, mirad, tenemos esos datos, aquí los tenéis.

:-|
0 K 15
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
No hay que preocuparse, no van a dejar que la realidad les fastidie un buen prejuicio.
0 K 13
GeneWilder #8 GeneWilder
Joder, vistos los datos, van a tener que echarnos a los españoles por vagos y poco productivos.
0 K 10
Esfingo #9 Esfingo
Entonces sí hay datos filtrados por nacionalidad.
0 K 10
mgah #2 mgah
"CC.OO. ..."
0 K 9
#7 trasparente
Vox está consiguiendo llevar a su terreno al PP, y ahí lo va a destrozar. Nos arriesgamos a una mayoría PPVOX en 2027 pero con sorpaso de Vox. Sería catastrófico, con Abascal de presidente. Quiero pensar que en ese caso habria algún tipo de acuerdo PP-Psoe, aunque la matabuelos se opondría.
En fin, politica-ficcion.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Los inmigrantes que trabajan.
0 K 6

menéame