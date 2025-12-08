edición general
20 meneos
24 clics
La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027

La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027

La situación de atasco en los juzgados de lo Penal de Madrid, atendidos por un único magistrado que juzga y dicta sentencia por los casos de menor gravedad, puede retrasar la fijación de la vista y su resolución hasta el año 2027, según fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO.

| etiquetas: gonzález amador , juez de lo penal , 2027
16 4 0 K 180 actualidad
6 comentarios
16 4 0 K 180 actualidad
ipanies #1 ipanies
Las cosas van rápidas o lentas según le interesa al "sistema".
6 K 94
#3 Hynkel
Y resolver hasta 2027 hasta pasadas las próximas elecciones generales. A ver si hay suerte y conseguimos lo que no pudimos en 2023, echar al Perro.
2 K 28
pepel #5 pepel
Necesitan 3 años para juzgar y condenar un delito reconocido por el propio delincuente; luego nos conocen como país pandereta.
1 K 27
alcama #2 alcama
!Que comiencen los lloros !
1 K 23
#4 Oliram *
No es la primera vez que puse este comentario:
"Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo"
Pues bien, igual fuí muy optimista y puede que se salga de rositas despues de lo del Fiscal General. El Sr. Marqués puede cambiar de estrategia legal y salir absuelto por pequeños problemas en la instrucción de su caso.
1 K 17
#6 harverto
Inscribid al novio de Ayuso en Podemos, igual se acelera la cosa
0 K 10

menéame