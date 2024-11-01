edición general
El catolicismo pierde su histórica hegemonía, pero resiste en Andalucía

El catolicismo pierde su histórica hegemonía, pero resiste en Andalucía

España acaba de cruzar un umbral sin precedentes. Por primera vez en su historia, los no creyentes superan al número de personas religiosas. Y no es un dato menor en un país sometido a la hegemonía católica desde hace más de cinco siglos. Eso certifica el informe del Barómetro sobre Religión y Creencias en España, publicado el mes pasado por la Fundación Pluralismo y Convivencia. El análisis consolida una clara tendencia sociológica de creciente pérdida de influencia de las religiones tradicionales en beneficio de la secularización.

Esteban_Rosador
España ha dejado de ser católica, y esta vez es de verdad.

Esteban_Rosador
#1 aún cuando los católicos son aún mayoría en Andalucía, están cayendo en picado. Es cuestión de tiempo.

Sandman
#3 Y buena parte lo son más por tradición cultural que por creencia.

JohnnyQuest
#1 En unos años pasará a ser evangelista, la verdadera sustitución cultural. :troll:

makinavaja
#1 Pues vete a convencer al facherío.... xD xD xD

Asimismov
Es la secularización contraria a la encularizacion a la que tan aficionados son en la jerarquía católica.

Abro paraguas

asola33
Yo pasé de católico a ateo. En un país protestante, creo que habría tardado algunos años más.

ur_quan_master
Mientras siga fluyendo pasta a la Conferencia Episcopal no hay problema.

tierramar
En Madrid las iglesias más numerosas son las evangelistas, producto de la llamada de Ayuso a los latinos de derechas. PP y Vox 'pelean' por el voto evangelista. www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta
www.meneame.net/story/espana-esta-viviendo-boom-iglesias-evangelicas-m

GeneWilder
De la Semana Santa al ramadán.

Fernando_x
#11 A lo mejor a tí te gusta eso. A la mayoría, lo que nos va es el ateismo.

fremen11
Hombre es que pasado el primer cuarto del siglo XXI y seguir creyendo en seres imaginarios.......

bibubibu
En Andalucía es como una locura, esos días de semana santa, hacen cosas que parecen salidas de épocas de siglos pasados.

chostes
@Esteban_Rosador + eldiario.es + religión
Objetivamente spam
Subjetivamente cansina


