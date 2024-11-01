·
La dictadura en casa
Video de Vaya semanita . La dictadura en casa .
etiquetas
jóvenes
dictadura
vaya semanita
9
3
0
145
#3
MiguelDeUnamano
Dejo este otro relacionado: "Cómo evitar que te salgan hijos fachas".
bsky.app/profile/dennyhorror.bsky.social/post/3me4akkb6fc2s
3
55
#1
taSanás
no me gusta el final, tendría que haber acabado, cuando el chaval dice que no quiere dictadura y que ya ha aprendido la lección con un "pues ahora te jodes!"
1
20
#2
letra
#1
Yo creo que está bien el final. Primero porque prefiero el matriarcado a la dictadura machista, pero segundo porque revela que el personal no ha conocido la democracia. Lo que ha vivido es o dictadura o "
otra cosa
"...
0
12
#4
TheIpodHuman
Los del Vaya Semanita son la puta leche en bote pasteurizada
0
13
bsky.app/profile/dennyhorror.bsky.social/post/3me4akkb6fc2s