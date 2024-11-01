edición general
La dictadura en casa

La dictadura en casa  

Video de Vaya semanita . La dictadura en casa .El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Dejo este otro relacionado: "Cómo evitar que te salgan hijos fachas". xD

bsky.app/profile/dennyhorror.bsky.social/post/3me4akkb6fc2s
3 K 55
taSanás #1 taSanás *
no me gusta el final, tendría que haber acabado, cuando el chaval dice que no quiere dictadura y que ya ha aprendido la lección con un "pues ahora te jodes!"
1 K 20
letra #2 letra *
#1 Yo creo que está bien el final. Primero porque prefiero el matriarcado a la dictadura machista, pero segundo porque revela que el personal no ha conocido la democracia. Lo que ha vivido es o dictadura o "otra cosa"...
0 K 12
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman
Los del Vaya Semanita son la puta leche en bote pasteurizada xD xD xD xD xD
0 K 13

