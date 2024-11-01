edición general
El catedrático José García-Montalvo advierte de un gran cambio de ciclo en la vivienda: "Los compradores no pueden pagar el precio, han llegado a su límite"

El catedrático José García-Montalvo advierte de un gran cambio de ciclo en la vivienda: "Los compradores no pueden pagar el precio, han llegado a su límite"

La vivienda se acerca a un cambio de ciclo. La tensión que se vive en el mercado residencial, especialmente en las grandes ciudades, está llevando a los compradores al límite de su esfuerzo financiero, tal es así que "están tocando techo y no pueden pagar los precios que exige el vendedor".

fofito #2 fofito
Los comparadores no,los que la necesitan para tener un techo bajo el que dormir.
Los compradores están comprando como nunca lo habían hecho antes porque han recortado que la vivienda es un "producto" de primera necesidad que les puede dar plusvalías inalcanzable en otros sectores.
#10 re10
#2 Simplemente como refugio ante la inflación ya vale y en segundo lugar alquilar si se puede, aunque eso ya es un riesgo porque los inquilinos pueden sufrir cambios económicos que los hagan vulnerables y no puedan pagar ni un euro al mes.
#5 bizcobollo
Hombre, para eso están trayendo 500.000 inmigrantes al año, para meter 15 en un piso y poder cobrarle 400 € a cada uno. Que parecemos nuevos.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Los compradores españoles será... pero para los expats está barato.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El ciclo inmobiliario terminado, la gente no puede con estos precios, la IA apunto de llevarse miles de trabajo por delante, los robots, el cambio climático. Los que tienen el dinero en dólares han perdido un 20% de poder adquisitivo respecto al euro por el cambio de precio.

Esto se hunde en 12 meses
TripleXXX #6 TripleXXX
#1 Habiendo holandeses, en mi barrio no faltarán compradores.
Hay mucha tierra pero costa solo hay la que hay.
Me animo a mi mismo que compro el lunes, a ver si no meto la pata pero llevo años leyendo lo de que va a estallar la burbuja, ojalá hubiese comprado la primera vez que lo anunciaron.
LokoYo_ #7 LokoYo_
#6 Y en los próximos años más todavía. Holanda está por aprobar una ley que pondrá impuestos a las ganancias en inversiones del 36%.
Pues, ese dinero que está en fondos de inversión o criptos, antes de que se taxe, mejor comprar vivienda barata en España. Ya vereis.
Lo que diga el Bulero mayor ni casa hagais , hace mucho que se le fue la chota y esta en un estado de psicosis permanente . NO sabe diferencias la realidad de su mente en decadencia
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#6 IA quitando trabajos, robots luego, cambio climático, ciclo inmobiliario terminado!

Pero los fondos tienen bots como tu que dicen "compro ahora" para animar a otros a comprar en precios máximos y usar a la gente como salida de liquidez y de ahi el decir que esto bien, que esto sigue y compren que la fiesta no para

jajajaja no cuela
Robus #8 Robus
El otro día tuve una reunión de vecinos, creo que ya son mayoría los nacidos fuera de España... y eso que solo estabamos los propietarios, porque me parece que ningún inquilino (y son la mitad) es de aquí.

No me parece mal, solo constato que la demanda supera con creces cualquier previsión de viviendas que podría haberse hecho el siglo pasado.
#3 Kuruñes3.0
Ya mañana bajan.
