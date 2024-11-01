El catedrático José García-Montalvo advierte de un gran cambio de ciclo en la vivienda: "Los compradores no pueden pagar el precio, han llegado a su límite"

La vivienda se acerca a un cambio de ciclo. La tensión que se vive en el mercado residencial, especialmente en las grandes ciudades, está llevando a los compradores al límite de su esfuerzo financiero, tal es así que "están tocando techo y no pueden pagar los precios que exige el vendedor".
Los compradores están comprando como nunca lo habían hecho antes porque han recortado que la vivienda es un "producto" de primera necesidad que les puede dar plusvalías inalcanzable en otros sectores.
Esto se hunde en 12 meses
Hay mucha tierra pero costa solo hay la que hay.
Me animo a mi mismo que compro el lunes, a ver si no meto la pata pero llevo años leyendo lo de que va a estallar la burbuja, ojalá hubiese comprado la primera vez que lo anunciaron.
Pues, ese dinero que está en fondos de inversión o criptos, antes de que se taxe, mejor comprar vivienda barata en España. Ya vereis.
Lo que diga el Bulero mayor ni casa hagais , hace mucho que se le fue la chota y esta en un estado de psicosis permanente . NO sabe diferencias la realidad de su mente en decadencia
Pero los fondos tienen bots como tu que dicen "compro ahora" para animar a otros a comprar en precios máximos y usar a la gente como salida de liquidez y de ahi el decir que esto bien, que esto sigue y compren que la fiesta no para
jajajaja no cuela
No me parece mal, solo constato que la demanda supera con creces cualquier previsión de viviendas que podría haberse hecho el siglo pasado.