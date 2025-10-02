·
7846
clics
VÍDEO | Una española enseña cómo es el menú escolar en EEUU: “Muy equilibrado todo en infartos unidos”
3667
clics
Muere el actor Javier Manrique. Secundario recurrente en el cine de Álex de la Iglesia, se ganó el cariño del publico con sus personajes en las series televisivas 'A las once en casa' y 'Camera café'
3532
clics
No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía
2627
clics
Ayuso y el efecto Torrente
3626
clics
Un dron filma toda la ascensión del Everest por el norte
15
14
clics
14
clics
Catalunya jugará un amistoso contra Palestina en Montjuïc
Catalunya y Palestina jugarán un partido amistoso en el estadio Olímpico Lluís Companys el próximo 18 de noviembre. Hace días que la Federación Catalana de Fútbol.
catalunya
,
palestina
15
0
0
K
148
actualidad
12 comentarios
#1
A.more
Hay más dignidad en todas partes que en el gobierno de madrid
3
K
39
#3
sotillo
#1
Pero ni ahora ni desde que llegó el pp de la mano de Tamayo
0
K
11
#2
vGeeSiz
Es un amistoso como podría ser el Narnia FC vs el Tierra Media balompié
1
K
28
#4
sotillo
#2
Lo que quieras, mientras ponga Palestina ya es una patada en los huevos de los genocidas y sus sicarios
2
K
24
#5
Skiner
#2
Un poco de respeto que no reconozcan a la selección de Catalunya es una cosa, pero si quieren pueden hacer amistosos.
No quita que Palestina si es una selección oficial que ha disputado Copas de Asia y clasificatorios para el mundial.
0
K
7
#8
mecha
#5
Palestina juega la copa Asia? Si está
pegada a
rodeada por Israel, que juega con Europa. Que curioso
0
K
7
#10
Skiner
#8
geograficamente estan en Asia=> Oriente Próximo
Lo raro es lo de Israel que juega en Europa
0
K
7
#7
doppel
#2
como el fútbol no gusta en Menéame, no será portada
0
K
20
#9
Skiner
#2
Aún te digo más si reconocieran a Catalunya y Euskadi como a Gales o Escocia o Irlanda del Norte incluso Gibraltar
esta reconocida podrían perfectamente competir y se podría clasificar para disputar alguna Eurocopa o Mundial.
Sería bonito España, Catalunya y Euskadi en una fase final.
0
K
7
#11
chocoleches
#2
Y tu comentario es una majadería como la que diría un sionista y un unionista si tuvieran un hijo, un siounionista.
La selección palestina está oficialmente reconocida por la FIFA.
0
K
12
#6
madstur
Es un gran acto de las federaciones catalanas y vascas de fútbol.
0
K
10
#12
Skiner
#6
Si esos partidos sirven para ayudar a esa gente bienvenidos sean.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
