Catalunya jugará un amistoso contra Palestina en Montjuïc

Catalunya jugará un amistoso contra Palestina en Montjuïc

Catalunya y Palestina jugarán un partido amistoso en el estadio Olímpico Lluís Companys el próximo 18 de noviembre. Hace días que la Federación Catalana de Fútbol.

A.more #1 A.more
Hay más dignidad en todas partes que en el gobierno de madrid
A.more
sotillo #3 sotillo
#1 Pero ni ahora ni desde que llegó el pp de la mano de Tamayo
sotillo
#2 vGeeSiz
Es un amistoso como podría ser el Narnia FC vs el Tierra Media balompié
vGeeSiz
sotillo #4 sotillo
#2 Lo que quieras, mientras ponga Palestina ya es una patada en los huevos de los genocidas y sus sicarios
sotillo
Skiner #5 Skiner
#2 Un poco de respeto que no reconozcan a la selección de Catalunya es una cosa, pero si quieren pueden hacer amistosos.
No quita que Palestina si es una selección oficial que ha disputado Copas de Asia y clasificatorios para el mundial.
Skiner
mecha #8 mecha
#5 Palestina juega la copa Asia? Si está pegada a rodeada por Israel, que juega con Europa. Que curioso :troll:
mecha
Skiner #10 Skiner
#8 geograficamente estan en Asia=> Oriente Próximo
Lo raro es lo de Israel que juega en Europa :shit:
Skiner
#7 doppel
#2 como el fútbol no gusta en Menéame, no será portada
doppel
Skiner #9 Skiner
#2 Aún te digo más si reconocieran a Catalunya y Euskadi como a Gales o Escocia o Irlanda del Norte incluso Gibraltar :shit: esta reconocida podrían perfectamente competir y se podría clasificar para disputar alguna Eurocopa o Mundial.
Sería bonito España, Catalunya y Euskadi en una fase final.
Skiner
#11 chocoleches
#2 Y tu comentario es una majadería como la que diría un sionista y un unionista si tuvieran un hijo, un siounionista.

La selección palestina está oficialmente reconocida por la FIFA.
0 K 12
madstur #6 madstur
Es un gran acto de las federaciones catalanas y vascas de fútbol.
madstur
Skiner #12 Skiner
#6 Si esos partidos sirven para ayudar a esa gente bienvenidos sean.
Skiner

