Catalá tramita el cambio de nombre de València tras desestimar más de mil alegaciones

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el cambio de denominación del municipio de València por la versión bilingüe, y la forma “Valéncia” para la denominación en valenciano, versión contraria a la que fija la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) Frente a esta apuesta del gobierno del PP y Vox, Compromís pide que se cumpla la legalidad.