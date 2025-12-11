Catalá tramita el cambio de nombre de València tras desestimar más de mil alegaciones

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el cambio de denominación del municipio de València por la versión bilingüe, y la forma “Valéncia” para la denominación en valenciano, versión contraria a la que fija la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) Frente a esta apuesta del gobierno del PP y Vox, Compromís pide que se cumpla la legalidad.
| etiquetas: catalá , cambio , nombre , valència
Esta tipa es la que le regaló al grupo planeta por 4 millones la VIU que costó casi 40 públicos, y por tan "ejemplar jestión" premiada con la alcaldía.
Todos sabemos que la izquierda impone la lengua y la cultura.
Los buenos ya han contratado generosamente para ello a nuestra arma de destrucción masiva... tonicanto.