Catalá tramita el cambio de nombre de València tras desestimar más de mil alegaciones

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el cambio de denominación del municipio de València por la versión bilingüe, y la forma “Valéncia” para la denominación en valenciano, versión contraria a la que fija la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) Frente a esta apuesta del gobierno del PP y Vox, Compromís pide que se cumpla la legalidad.

Chepacoleta
¿Cuanto dinero ha costado cambiar de dirección la tilde? Hay que ser gilipollas
pirat
Y Castellón en castellono.
Esta tipa es la que le regaló al grupo planeta por 4 millones la VIU que costó casi 40 públicos, y por tan "ejemplar jestión" premiada con la alcaldía.
UNX
Suena de lejos a otro capricho de VOX. Hasta que el valenciano no desaparezca, irán así, pasito a pasito.
plutanasio
Pues yo digo Valencia.
Ankor
Hay que Españolizar Valencia o los catalanes los van a invadir. De todos modos esta Vox con la ayuda del PP para conseguir parar la invasión.
Todos sabemos que la izquierda impone la lengua y la cultura.
pirat
El principal problema de València es el valenciano, por eso hay que insistir en exterminarlo, es lo patriótico.
Los buenos ya han contratado generosamente para ello a nuestra arma de destrucción masiva... tonicanto.
