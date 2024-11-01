Los casos de acoso a cristianos en Israel aumentaron un 63 % en 2025, según un informe

El número de incidentes de acoso contra población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentaron un 63 % durante 2025, según un informe publicado este lunes por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos. «La inmensa mayoría de estas investigaciones se cierra sin ninguna investigación ni aplicación de la ley contra los culpables (…) Hay una creciente normalización de estas situaciones (en la sociedad israelí) que se plasma en el discurso...
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en 2024 se registraron 111 ataques contra cristianos, entre los que se incluyen agresiones a clérigos, profanación de iglesias y actos de vandalismo en cementerios.
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