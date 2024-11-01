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La crisis silenciosa de Tierra Santa: crímenes impunes contra los cristianos en Israel (Eng)

La crisis silenciosa de Tierra Santa: crímenes impunes contra los cristianos en Israel (Eng)

Los ataques de los judíos contra armenios y cristianos en Jerusalén e Israel ponen de manifiesto una doble moral a nivel mundial y el silencio de los medios de comunicación. Según el Centro Rossing para la Educación y el Diálogo, con sede en Jerusalén, solo en 2024 se registraron 111 ataques contra cristianos, entre los que se incluyen agresiones a clérigos, profanación de iglesias y actos de vandalismo en cementerios. La mayoría de los autores eran jóvenes judíos ultraortodoxos y nacionalistas religiosos

| etiquetas: jerusalén , israel , tierra santa , cristianos , agresiones , religión
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1 comentarios
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sotillo #1 sotillo
¿Que se creían, que por ser cristianos se librarían? Antes de que terminen con los palestinos van a por ellos, están enfermos
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menéame