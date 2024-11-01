La crisis silenciosa de Tierra Santa: crímenes impunes contra los cristianos en Israel (Eng)

Los ataques de los judíos contra armenios y cristianos en Jerusalén e Israel ponen de manifiesto una doble moral a nivel mundial y el silencio de los medios de comunicación. Según el Centro Rossing para la Educación y el Diálogo, con sede en Jerusalén, solo en 2024 se registraron 111 ataques contra cristianos, entre los que se incluyen agresiones a clérigos, profanación de iglesias y actos de vandalismo en cementerios. La mayoría de los autores eran jóvenes judíos ultraortodoxos y nacionalistas religiosos