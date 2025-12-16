·
11
meneos
34
clics
Caso Zestoa: "Querían alguna reacción mía para tildarme de violento"
El demandante declara en el primer día del juicio contra seis vecinos de Zestoa por coacciones a cuenta de la custodia de un menor
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
cenutrios_unidos
Hoy en cosas que no existen.
3
K
52
#2
EISev
Qué truculento todo.
1
K
23
#3
Xuanin71
La nueva , caza de brujas.
Dentro de unos años espero que no muchos miraremos atrás y nos preguntaremos como se consintió esto?
1
K
14
#4
tronchastiles
#3
Cuando esos niños crezcan y nos pregunten como pudimos tolerar que les jodieran así la vida, se nos caerá la cara de vergüenza
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
