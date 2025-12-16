edición general
Caso Zestoa: "Querían alguna reacción mía para tildarme de violento"

El demandante declara en el primer día del juicio contra seis vecinos de Zestoa por coacciones a cuenta de la custodia de un menor

cenutrios_unidos
Hoy en cosas que no existen.
EISev
Qué truculento todo.
Xuanin71
La nueva , caza de brujas.
Dentro de unos años espero que no muchos miraremos atrás y nos preguntaremos como se consintió esto?
tronchastiles
#3 Cuando esos niños crezcan y nos pregunten como pudimos tolerar que les jodieran así la vida, se nos caerá la cara de vergüenza :-(
