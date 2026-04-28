El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

Se trata de ocho empresarios que están vinculados a diferentes compañías gasísticas que presuntamente habrían pagado al despacho de Montoro a cambio de ventajas fiscales. Han pasado ya ocho meses desde que se levantó el secreto a la investigación judicial del llamado caso Montoro, que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico.
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BurnsMontoro esté con un pie en el otro barrio.
Puta mafia judicial.Un año para juzgar a todo un fiscal general,idem para Abalos y compinches,13 años para la kitchen y otro tanto para Montoro.Menudo ganado.
¿a nadie le suena raro que se hubiese quedado en casi nada para lo que se le pedía?
Lo mires por donde lo mires, por una módica cantidad...
-Ese PP es otro PP. El PP de ahora es otro PP distinto.