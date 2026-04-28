El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

Se trata de ocho empresarios que están vinculados a diferentes compañías gasísticas que presuntamente habrían pagado al despacho de Montoro a cambio de ventajas fiscales. Han pasado ya ocho meses desde que se levantó el secreto a la investigación judicial del llamado caso Montoro, que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico.