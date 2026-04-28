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El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

Se trata de ocho empresarios que están vinculados a diferentes compañías gasísticas que presuntamente habrían pagado al despacho de Montoro a cambio de ventajas fiscales. Han pasado ya ocho meses desde que se levantó el secreto a la investigación judicial del llamado caso Montoro, que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico.

| etiquetas: caso , montoro , activa , primeras , declaraciones , investigados
11 3 0 K 146 Tribunales
10 comentarios
11 3 0 K 146 Tribunales
Comentarios destacados:    
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Pero sin prisa, oye, hay que comer antes
5 K 84
josde #10 josde
#1 Como lo del novio de Ayuso ,la Uco mas de 300 días sin presentar el informe pedido por el juez.
0 K 20
hdblue #2 hdblue
Todo el mundo tranquilo que los jueces ya harán lo que haga falta para que aquí no haya nada... y si lo hay, ya se retrasará hasta que el sr. Burns Montoro esté con un pie en el otro barrio.
2 K 43
carakola #4 carakola
Menos caso Montoro y más caso pepero que es como debería llamarse.
1 K 40
cocolisto #3 cocolisto
Estarán esperando a que cumpla 95 años o algo así.
Puta mafia judicial.Un año para juzgar a todo un fiscal general,idem para Abalos y compinches,13 años para la kitchen y otro tanto para Montoro.Menudo ganado.
1 K 32
makinavaja #6 makinavaja
#3 ...y casi un año sin hacer la UCO el informe sobre las actividades del novio de Ayuso...
1 K 32
cocolisto #7 cocolisto
#6 Tan diligentes para unos y tan permisivos para otras.Menuda podredumbre.
0 K 20
ayatolah #5 ayatolah *
Recordemos que al señor de la imagen adjunta, le pedían 47 años de prisión y más de 40M€ en multas y era el "orquestero" de cabecera de Feijóo y el PPdeG (eso es mucho decir en Galicia)...
¿a nadie le suena raro que se hubiese quedado en casi nada para lo que se le pedía?

Lo mires por donde lo mires, por una módica cantidad...  media
1 K 30
Nube_Gris #8 Nube_Gris
Es una táctica que el PP ya ha usado en el pasado y con el que han conseguido que sus votantes confundan sus tragaderas con la renovación del partido:

-Ese PP es otro PP. El PP de ahora es otro PP distinto.
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#9 pirat
De la española no esperes justicia.
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menéame