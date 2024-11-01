edición general
El caso de la joven que mataba hombres con ayuda de ChatGPT estremece Corea del Sur

Una surcoreana de 21 años acusada de asesinar a dos hombres y de dejar inconsciente a otro con fármacos que les administró en bebidas después de consultar ChatGPT, se ha convertido en un inesperado fenómeno viral en redes sociales, donde algunos seguidores la justifican e idealizan, reporta un medio local. El profesor Oh Yun-seong, de la Universidad Soonchunhyang, señaló este martes en una entrevista que el primer ataque contra su novio fue un experimento: la víctima quedó inconsciente unas cuatro horas, lo que le permitió comprobar el efecto..

#1 Cuchifrito
Sensacionalista por destacar el uso de chatGPT que es totalmente irrelevante para la noticia
