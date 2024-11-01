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Caso Forestalia: qué se investiga, qué ha pasado y por qué la contestación social vuelve al primer plano

Caso Forestalia: qué se investiga, qué ha pasado y por qué la contestación social vuelve al primer plano

El llamado caso Forestalia ha irrumpido como una sacudida política, judicial y ambiental en Aragón, aunque en realidad no nace de la nada. Lo que hoy investiga la Guardia Civil y examinan los tribunales llevaba tiempo siendo denunciado por plataformas vecinales, colectivos ecologistas y habitantes del territorio, que venían advirtiendo de que una parte del despliegue de las energías renovables en Aragón se estaba haciendo con demasiada prisa, demasiadas zonas grises y una inquietante facilidad administrativa para sacar adelante proyectos (...)

| etiquetas: forestalia , investigación , aragón
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3 comentarios
10 2 0 K 125 actualidad
plutanasio #1 plutanasio
Otro caso más de corrupción del PSOE y no pasa nada porque ya es algo que asumimos como habitual.
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FunFrock #2 FunFrock
Corrpucion del gobierno q no sale en portada
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menéame