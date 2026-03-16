El caso de la cripto estafa $LIBRA complica cada vez más a Milei, llamado por la oposición a declarar ante el Parlamento y señalado como cómplice

La cripto estafa que estalló en el Día de San Valentín de 2025 está poniendo en serios problemas al presidente argentino, Javier Milei, señalado como "cómplice" por la oposición, que lo llamó a declarar ante el Parlamento. "Van a tener que responder ante la Justicia y ante el Congreso de la Nación", dijo este lunes Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión investigadora de $LIBRA en el Parlamento.