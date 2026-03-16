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El caso de la cripto estafa $LIBRA complica cada vez más a Milei, llamado por la oposición a declarar ante el Parlamento y señalado como cómplice

La cripto estafa que estalló en el Día de San Valentín de 2025 está poniendo en serios problemas al presidente argentino, Javier Milei, señalado como "cómplice" por la oposición, que lo llamó a declarar ante el Parlamento. "Van a tener que responder ante la Justicia y ante el Congreso de la Nación", dijo este lunes Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión investigadora de $LIBRA en el Parlamento.

| etiquetas: caso , cripto , estafa , $libra , milei , cómplice
8 1 0 K 104 politica
3 comentarios
8 1 0 K 104 politica
#1 UNX
Es un tema muy serio, estamos hablando de que Milei podría ganar miles de votos más en las próximas elecciones si se confirman las sospechas.
6 K 82
#2 Setis
#1 Guapa! Róbame más!

Ah, no, país equivocado. Pero mismo grupo de gente.
1 K 23
elsnons #3 elsnons *
Argentina iba hacia Cuba con escala en Venezuela .

Javier Milei actual presidente argentino electo con mayoría absoluta después de décadas de socialismo .
0 K 9

menéame