El caso del aceite 'fantasma': España importa miles de toneladas de Túnez que no llegan a los supermercados

Miles de toneladas de aceite de oliva tunecino llegan a España cada año, pero casi no aparecen en los lineales. COAG denuncia falta de trazabilidad y transparencia en su comercialización. El aceite de oliva vuelve a dar de que hablar y esta vez no es por su precio, sino por las últimas de denuncias de COAG. ¿Te has preguntado alguna vez qué esconden muchas botellas de aceite de oliva? Resulta que decenas de miles de toneladas de aceite procedente de Túnez entran cada año en la Unión Europea bajo un régimen preferencial, pero luego desaparecen..