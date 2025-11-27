edición general
16 meneos
25 clics
El caso del aceite 'fantasma': España importa miles de toneladas de Túnez que no llegan a los supermercados

El caso del aceite 'fantasma': España importa miles de toneladas de Túnez que no llegan a los supermercados

Miles de toneladas de aceite de oliva tunecino llegan a España cada año, pero casi no aparecen en los lineales. COAG denuncia falta de trazabilidad y transparencia en su comercialización. El aceite de oliva vuelve a dar de que hablar y esta vez no es por su precio, sino por las últimas de denuncias de COAG. ¿Te has preguntado alguna vez qué esconden muchas botellas de aceite de oliva? Resulta que decenas de miles de toneladas de aceite procedente de Túnez entran cada año en la Unión Europea bajo un régimen preferencial, pero luego desaparecen..

| etiquetas: aceite , de oliva , importado de tunez , miles de toneladas , donde van
13 3 1 K 160 actualidad
10 comentarios
13 3 1 K 160 actualidad
Comentarios destacados:    
Sr.No #5 Sr.No *
LOL para revendérselo a los italianos y estos puedan vender "aceite español" re-etiquetado como italiano a EEUU :troll:
7 K 92
javibaz #9 javibaz *
#5 deoleo.com
Deoleo se llama el comprador.
1 K 27
johel #10 johel *
#1 #4 #5 Se mezclan 10 litros por cada 990 para completar la tonelada exportada a granel para italia y aqui no ha pasado nada. Me he inventado la proporcion pero si te descuidas sera hasta legal no notificarlo.
0 K 10
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
DCOOP la mayor cooperativa de aceite ya fue sancionada hace años con migajas por incluir aceite chino en sus marcas vendidas como aceite español
1 K 38
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿Le pasa como al aceite español que viaja a Italia y aparece en EEUU etiquetado como italiano?
2 K 37
Ultron #7 Ultron
#1 Pues toda la pinta, yo hace tiempo, que el aceite de oliva de cooperativa, si puede ser, de algún conocido.

De lo que venden en los super hace tiempo que no me fío. Cada vez que hacen análisis, ninguno da la calidad que indica en etiquetado.
0 K 7
cosmonauta #4 cosmonauta *
50.000 toneladas sobre 1,5 millones de producción española es un 3.3%. Menos si comparamos con la producción europea.

Ese aceite va a las marcas blancas y los envasados más baratos.

Los que se venden como "mezclas de aceite refinados".

Tampoco me dicen en la etiqueta si el aceite es de Córdoba o de Lleida, salvo que compre denominación de origen.
1 K 29
woody_alien #8 woody_alien
#4 Es posible que se use como amortiguador para las exportaciones:

El aceite exportado es susceptible de ser analizado para verificar su origen así que no te la juegas con las exportaciones, pero según varíen estas puedes retirar mas o menos aceite español del mercado local y sustituirlo por importado sabiendo que aquí hacen pocas o ninguna trazabilidad del aceite marcado como de origen local.
1 K 26
cosmonauta #2 cosmonauta
jejejeje... Creo que hay como 10 párrafos que dicen lo mismo con diferentes palabras.
0 K 17
plutanasio #3 plutanasio
#2 y en negrita! xD
0 K 13

menéame