El caso del aceite 'fantasma': España importa miles de toneladas de Túnez que no llegan a los supermercados

Miles de toneladas de aceite de oliva tunecino llegan a España cada año, pero casi no aparecen en los lineales. COAG denuncia falta de trazabilidad y transparencia en su comercialización. El aceite de oliva vuelve a dar de que hablar y esta vez no es por su precio, sino por las últimas de denuncias de COAG. ¿Te has preguntado alguna vez qué esconden muchas botellas de aceite de oliva? Resulta que decenas de miles de toneladas de aceite procedente de Túnez entran cada año en la Unión Europea bajo un régimen preferencial, pero luego desaparecen..
Deoleo se llama el comprador.
De lo que venden en los super hace tiempo que no me fío. Cada vez que hacen análisis, ninguno da la calidad que indica en etiquetado.
Ese aceite va a las marcas blancas y los envasados más baratos.
Los que se venden como "mezclas de aceite refinados".
Tampoco me dicen en la etiqueta si el aceite es de Córdoba o de Lleida, salvo que compre denominación de origen.
El aceite exportado es susceptible de ser analizado para verificar su origen así que no te la juegas con las exportaciones, pero según varíen estas puedes retirar mas o menos aceite español del mercado local y sustituirlo por importado sabiendo que aquí hacen pocas o ninguna trazabilidad del aceite marcado como de origen local.