22
meneos
29
clics
Casi dos tercios de los jóvenes estadounidenses se están planteando abandonar el país [EN]
También se encontró que tres cuartas partes de los adultos se sienten más estresados por el futuro del país que antes.
etiquetas
eeuu
migración
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
eltxoa
No vengáis por aquí. Ospa!!!
2
K
37
#8
CharlesBrowson
Pues aquí no hay sitio, baish baish
2
K
37
#10
Escafurciao
#8
para preparados titulados siempre hay sitio.
0
K
8
#11
CharlesBrowson
#10
no te creas, tambien depende mucho. Que tampoco aqui somos demasiados analfabestias
0
K
8
#16
Strandedandbored
#15
como lugar para visitar o incluso para pasar una temporada es impresionante. Parques nacionales, hoteles de lujo, restaurantes…. De lo mejor que puedes encontrarte.
Vivir allí y rezar para que no te echen del trabajo y te pongas enfermo al mismo tiempo? Ni por asomo. De visita con un buen seguro de viaje
2
K
29
#2
aPedirAlMetro
*
Que aprendan a votar
1
K
28
#1
imaginateca
Y más de dos tercios quieren follar dos veces al día, pero no pasa.
"Se está planteando" es el nuevo "podría..."
1
K
20
#3
kastanedowski
#1
exacto
0
K
10
#6
skaworld
#1
Igual lo que quiere decir la encuesta no es que vayan a emigrar, es que emigrar empieza a ser aspiracional.
Nadie se plantea abandonar nada si esta de puta madre... Los Yankees no eran muy de abandonar su pais natal para buscarse la vida fuera, es mas no eran ni de salir de su estado. 2/3 es una burrada.
2
K
42
#14
Strandedandbored
#6
todavia recuerdo la cara de no entender nada que se le quedó a mi jefe americano cuando me ofreció moverme permanentemente a una de las sedes de mi empresa en USA.
Mi “thank you but I would prefer to stay here” fue respondido con una incredulidad total. Pero cómo es posible que rechaces la oportunidad de mudarte a vivir a USA? Te das cuenta de lo que eso significa?
Hace 20 años+ pero todavía pienso que fue la mejor decisión que he tomado.
3
K
42
#15
Zerjillo
#14
Tienen taaaan asumido que EEUU es lo mejor del mundo, donde mejor se vive que no pueden entender que algunos no queramos ni acercarnos por allí. Ahí se quedan con sus pistolitas, con su sistema sanitario de mierda y con su sistema político podrido. Porque tienen algunos parajes naturales impresionantes (lo cual no es mérito suyo). Si no, sería de los últimos sitios que me apetecería visitar (y digo visitar, no vivir allí).
2
K
28
#7
Doisneau
*
#1
En terminos de "plantearse" bien podria ser cierto en España tambien. No conozco universitario ( y somos dos tercios dentro de los adultos jovenes) que no se lo haya planteado.
Yo directamente tengo previsto irme. Y muchos de mi promocion.
0
K
13
#9
Escafurciao
#7
pero volverás, allí lo mismo no tienen donde.
0
K
8
#13
Herumel
El gran reemplazo.
0
K
12
#12
chavi
Y a donde piensan ir ?
0
K
11
#4
lordban
¿Para ir a dónde? Todo occidente se está yendo al traste.
0
K
6
#17
Verdaderofalso
#4
si occidente se va al traste se va uno a China
0
K
20
#18
lordban
#17
China no es una sociedad abierta, los chinos no son neoliberales atontados. Aceptarán los 4 ingenieros/médicos/investigadores que les sean útiles, a las jóvenes guapas que estén dispuestas a cubrir el déficit de mujeres que tienen, y a nadie más. Y solo si no molestan, obviamente sin tener voz ni voto en sus asuntos. El 95% restante se va a tener que quedar a 'disfrutar' de la autoinmolación que estamos cometiendo.
0
K
6
