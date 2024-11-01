edición general
Casi 15.000 extranjeras han accedido a la residencia en España en 2024 y 2025 por ser víctimas de violencia de género El Gobierno otorgó 8.129 permisos de residencia a víctimas de violencia de género o sexual y 6.491 en lo que va de 2025, según cifras facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este martes 25 de noviembre.

Un amigo me contó que a su oficina bancaria va una mujer que obtuvo la nacionalidad por maltrato

El tema es que va siempre con su marido maltratador, que por lo visto también obtuvo la nacionalidad al obtenerla su mujer por ser victima de su maltrato :shit:

Hecha la ley, hecha la trampa
c0re #3 c0re
#1 se dice. Se comenta.

Es banquero, o trabaja en la oficina de inmigración?
Autarca #5 Autarca *
#4 #3 Y ademas, no conozco un solo policía que no me diga que el pequeño porcentaje de inmigrantes le genera un porcentaje superior de llamadas

Si no queréis creerlo perfecto, por mi como si creéis en los chemtrails

Dicho esto, el 90% de los inmigrantes son personas maravillosas que solo vienen a ganarse al vida, por si hace falta aclararlo

Otra cosa es que los empresarios y el gobierno los reclamen para precarizar a los locales
c0re #7 c0re *
#5 #5 “Si no queréis creerlo perfecto, por mi como si creéis en los chemtrails”

Sería al revés. Tú estás creyendo algo sin pruebas, porque te lo ha dicho un amigo banquero, que seguramente no tenga sesgos de ningún tipo.

Ni siquiera el 90% de los españoles son gente maravillosa.
Autarca #8 Autarca *
#7 Pues si, prefiero creer a un amigo antes que a un perfecto desconocido random de meneame

Y por supuesto que el 90% de los españoles son gente maravillosa, si eres de esa gente amargada que hacen las cruces a los demás por tonterías, es culpa tuya y de nadie mas.
c0re #10 c0re
#8 será el 90% de los que conoces. Que es diferente.

Yo no estoy tratando de convencer. Eres tú el que parece hacerlo.

Sin pruebas, yo no creo lo que me diga nadie ni alguien random en la red.
Autarca #12 Autarca *
#10 Exacto, te he contado una maldita anécdota que me contó un amigo, si no la quieres creer, perfecto

Cada cual seguimos con nuestra vida

También re recordare que el 10% de mala gente son casi 5 millones

5 millones de cabrones dan para mucho
c0re #13 c0re
#12 para muchísimo, lógicamente
obmultimedia #17 obmultimedia
#5 No es que me lo quiera o no creer, algo que no has presenciado tu mismo contado por otra persona ya tiene un sesgo ideologico previo dado que no tienes pruebas de que eso sea cierto.
"por mi como si creéis en los chemtrails",falacia ad hominem.
"Otra cosa es que los empresarios y el gobierno los reclamen para precarizar a los locales " ,aqui solamente tienen la culpa los empresarios que contratan a inmigrantes pagandoles menos de lo que se estipula en los convenios porque la mayoria desconoce eso, si pagasen lo que se tiene que pagar realmente tendrian a trabajadores locales sin rechistar.
Autarca #18 Autarca
#17 Repito lo dicho, he contado una anécdota que me contó un amigo, obviamente lo voy a creer mas a el que a una persona desconocida random de meneame que me diga "eso es imposible". Por supuesto quien no quiera creer la anecdota también es libre de ello

Lo que dices de los empresarios es cierto, pero también te digo que para muchos empresarios, con no tener que subir sueldos ni mejorar condiciones gracias a que los inmigrantes toman los trabajos que no quieren lo locales, ya tienen bastante beneficio

Y el gobierno es cómplice, por supuesto
obmultimedia #21 obmultimedia
#18 el gobierno mediante inspeccion de trabajo no puede tomarse un caso de explotacion laboral de oficio, tiene que haber una denuncia previa.
Por eso hay tanta indefension y se aprovechan de ello.
Autarca #22 Autarca *
#21 Ademas que el inmigrante necesita un empleo para mantener la residencia

Y vaya si se aprovechan de ello

www.meneame.net/story/dijo-contrataria-daba-3-000-10-000-euros-crece-v

www.meneame.net/story/no-puede-ser-jornadas-diez-horas-durante-campana

Te crees que el gobierno no sabe estas cosas? Claro que las sabe, pero trabaja para los empresarios, no para los masillas
#6 ldoes
#3 Es el cura que casó a los dos, que resulta que trabaja de banquero a tiempo parcial.
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 Siempre es un amigo, conocido, vecino, primo o compañero de ... quién ve estas cosas y las cuentas como si fuese el pan de cada día... sospechoso.
plutanasio #15 plutanasio
#1 eso me contó un amigo que estuvo trabajando de segurata en los juzgados de palma. Que venían parejas de marroquíes de la mano para ella denunciarle a él por viogen. Y el juez les decía que si lo iba a hacer que al menos no vienen juntos. Y decían que no eran 2 ni 3 los casos
#16 ldoes
#1 No se obtiene la nacionalidad por ser víctima de violencia de género, se obtiene la residencia por víctima de violencia de género.

Y la residencia por ser víctima de violencia de género es una situación especial que sólo da derecho a reagrupar a tus hijos.
Escafurciao #19 Escafurciao *
#1 aún que fueran las 15000 de los 49M de personas que somos, no creo que sea para odiar y criminalizar a toda mujer extranjera y maltratada, pero es lo que tiene mirar solo el dedo y además ser un miserable como ser humano.
Autarca #20 Autarca
#19 Nadie ha odiado ni criminalizado

Salvo tu en tu comentario
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Cualquiera diría que usan la ley fraudulentamente... pero nah, dice Irene que eso es imposible.
Autarca #14 Autarca
#9 Es que no me hace ninguna gracia este hombre

Se nota que no esta en la parte de la tabla que compite con los inmigrantes por los trabajos de mierda

Y todavía lo vende como cosas de pijos, lo suyo si que es de pijos

¿Qué vamos a hacer con la inmigración?”. Creo que toda la sala se incomodó en los asientos ante una pregunta tan políticamente incorrecta. Como nadie le respondía, la mujer siguió exponiendo que toda la vida había votado a la izquierda y apoyado sus reivindicaciones; que

…   » ver todo el comentario
autonomator #23 autonomator *
#14 100% de acuerdo con esto:
"Si se debe atender dignamente a todo el que venga –faltaría más– mucho más se debe procurar que no se vea obligado a venir."

"La solidaridad debe comenzar por el antimperialismo, por el rechazo a las guerras, por no robar los recursos de otros países, por pagar entre todos y todas, con nuestros impuestos, la reconstrucción de esas naciones. Hay muchas formas de ejercer la solidaridad que no pasan por fomentar la migración que promueven las…   » ver todo el comentario
#2 Katos
Sin duda una acción muy noble por parte del gobierno español
