Casi 15.000 extranjeras han accedido a la residencia en España en 2024 y 2025 por ser víctimas de violencia de género El Gobierno otorgó 8.129 permisos de residencia a víctimas de violencia de género o sexual y 6.491 en lo que va de 2025, según cifras facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este martes 25 de noviembre.
El tema es que va siempre con su marido maltratador, que por lo visto también obtuvo la nacionalidad al obtenerla su mujer por ser victima de su maltrato
Hecha la ley, hecha la trampa
Es banquero, o trabaja en la oficina de inmigración?
Si no queréis creerlo perfecto, por mi como si creéis en los chemtrails
Dicho esto, el 90% de los inmigrantes son personas maravillosas que solo vienen a ganarse al vida, por si hace falta aclararlo
Otra cosa es que los empresarios y el gobierno los reclamen para precarizar a los locales
Sería al revés. Tú estás creyendo algo sin pruebas, porque te lo ha dicho un amigo banquero, que seguramente no tenga sesgos de ningún tipo.
Ni siquiera el 90% de los españoles son gente maravillosa.
Y por supuesto que el 90% de los españoles son gente maravillosa, si eres de esa gente amargada que hacen las cruces a los demás por tonterías, es culpa tuya y de nadie mas.
Yo no estoy tratando de convencer. Eres tú el que parece hacerlo.
Sin pruebas, yo no creo lo que me diga nadie ni alguien random en la red.
Cada cual seguimos con nuestra vida
También re recordare que el 10% de mala gente son casi 5 millones
5 millones de cabrones dan para mucho
"por mi como si creéis en los chemtrails",falacia ad hominem.
"Otra cosa es que los empresarios y el gobierno los reclamen para precarizar a los locales " ,aqui solamente tienen la culpa los empresarios que contratan a inmigrantes pagandoles menos de lo que se estipula en los convenios porque la mayoria desconoce eso, si pagasen lo que se tiene que pagar realmente tendrian a trabajadores locales sin rechistar.
Lo que dices de los empresarios es cierto, pero también te digo que para muchos empresarios, con no tener que subir sueldos ni mejorar condiciones gracias a que los inmigrantes toman los trabajos que no quieren lo locales, ya tienen bastante beneficio
Y el gobierno es cómplice, por supuesto
Por eso hay tanta indefension y se aprovechan de ello.
Y vaya si se aprovechan de ello
www.meneame.net/story/dijo-contrataria-daba-3-000-10-000-euros-crece-v
www.meneame.net/story/no-puede-ser-jornadas-diez-horas-durante-campana
Te crees que el gobierno no sabe estas cosas? Claro que las sabe, pero trabaja para los empresarios, no para los masillas
Y la residencia por ser víctima de violencia de género es una situación especial que sólo da derecho a reagrupar a tus hijos.
Salvo tu en tu comentario
x.com/LateXou_rtve/status/1993443779131719791
Se nota que no esta en la parte de la tabla que compite con los inmigrantes por los trabajos de mierda
Y todavía lo vende como cosas de pijos, lo suyo si que es de pijos
¿Qué vamos a hacer con la inmigración?". Creo que toda la sala se incomodó en los asientos ante una pregunta tan políticamente incorrecta. Como nadie le respondía, la mujer siguió exponiendo que toda la vida había votado a la izquierda y apoyado sus reivindicaciones; que
… » ver todo el comentario
"Si se debe atender dignamente a todo el que venga –faltaría más– mucho más se debe procurar que no se vea obligado a venir."
"La solidaridad debe comenzar por el antimperialismo, por el rechazo a las guerras, por no robar los recursos de otros países, por pagar entre todos y todas, con nuestros impuestos, la reconstrucción de esas naciones. Hay muchas formas de ejercer la solidaridad que no pasan por fomentar la migración que promueven las