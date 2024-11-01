Casi 15.000 extranjeras han accedido a la residencia en España en 2024 y 2025 por ser víctimas de violencia de género El Gobierno otorgó 8.129 permisos de residencia a víctimas de violencia de género o sexual y 6.491 en lo que va de 2025, según cifras facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este martes 25 de noviembre.