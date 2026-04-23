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La Casa Rosada, cerrada a los periodistas: el Gobierno impidió el acceso de los acreditados

La Casa Rosada, cerrada a los periodistas: el Gobierno impidió el acceso de los acreditados  

Presidencia eliminó el registro de huellas dactilares y les prohibió el ingreso a todos los trabajadores de prensa. En simultáneo, Milei compartió en X publicaciones que tildan de “basuras repugnantes” a los periodistas.

| etiquetas: argentina , periodistas , milei , casa rosada
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 Leon_Bocanegra
La libertad avanzando firmemente, carajo!
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Papirolin #1 Papirolin
Dato clave para acompañar este contexto: Hoy se reúne con el magnate Peter Thiel, fundador de Palantir y defensor de la idea de que “la libertad y la democracia no son compatibles”.
4 K 64
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
#11 Un meme, un chiste, una parodia de vosotros mismos.
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#8 DenisseJoel
#6 Y lo de que el líder nazi se reúne hoy con un magnate que defiende que “la libertad y la democracia no son compatibles”, ¿eso está comprobado?
2 K 35
Findeton #12 Findeton *
#8 Ese magnate es el presidente y fundador de una importante empresa tecnológica, sus opiniones políticas son irrelevantes. Sobre líderes nazis, ¿puedes decir tonterías más grandes o te es imposible...?
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#14 DenisseJoel
#12 O sea que es irrelevante que un jefe de estado nazi que apoya un genocidio se reúna con un gran empresario nazi, que controla las puertas traseras de la tecnología occidental, y que defiende que democracia y libertad son incompatibles.

Otra cosa que para ti es irrelevante es que los genocidas apoyados por Milei asesinan a personal sanitario y de emergencias sistemática y deliberadamente. Eso no te preocupa, porque no sucede en Cuba ni en Venezuela.
O que hayan usando la tecnología del magnate nazi para destruir una por una las universidades de Gaza. Normal que no te importe, solo a la gente decente le importa.
1 K 32
Findeton #15 Findeton
#14 Chico, Milei no es nazi por mucho que lo digas 10mil veces.
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#16 DenisseJoel
#15 ¿No apoya tu líder Milei un apartheid y un genocidio?
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Papirolin #9 Papirolin
#6 Ambas cosas están comprobadas: a) es puro humo y b) Argentina cada vez más autoritaria y violenta.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Me parece completamente normal.

Si tu política es que dices que cuanto menos estado, es mejor.
Si no hay estado y por tanto, gobierno, no se necesitan periodistas que cubran lo que hace el gobierno.

Por lo tanto, solo está haciendo medidas lógicas para la situación a la que quiere llegar.
Y por supuesto, en el orden que más le conviene. Los sueldos políticos y las dietas serán lo último en ser retirado.
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Findeton #2 Findeton
Las razones esgrimidas son dos: la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.
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Papirolin #4 Papirolin
#2 Todo humo.
Argentina cada vez más autoritaria y violenta.
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Findeton #6 Findeton
#4 No, ambas cosas están comprobadas.
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#7 DenisseJoel
#2 El NoDo ha hablado.
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SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones *
#2 Si hiciese algo así el Perro, habría que verte.

Sois un meme.
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Findeton #11 Findeton
#10 Si se descubre que nosecuantos periodistas han recibido dinero directamente de los servicios de inteligencia del Kremlin, seguro que lo entendería.
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menéame