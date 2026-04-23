La Casa Rosada, cerrada a los periodistas: el Gobierno impidió el acceso de los acreditados  

Presidencia eliminó el registro de huellas dactilares y les prohibió el ingreso a todos los trabajadores de prensa. En simultáneo, Milei compartió en X publicaciones que tildan de “basuras repugnantes” a los periodistas.
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Otra cosa que para ti es irrelevante es que los genocidas apoyados por Milei asesinan a personal sanitario y de emergencias sistemática y deliberadamente. Eso no te preocupa, porque no sucede en Cuba ni en Venezuela.
O que hayan usando la tecnología del magnate nazi para destruir una por una las universidades de Gaza. Normal que no te importe, solo a la gente decente le importa.
Si tu política es que dices que cuanto menos estado, es mejor.
Si no hay estado y por tanto, gobierno, no se necesitan periodistas que cubran lo que hace el gobierno.
Por lo tanto, solo está haciendo medidas lógicas para la situación a la que quiere llegar.
Y por supuesto, en el orden que más le conviene. Los sueldos políticos y las dietas serán lo último en ser retirado.
Argentina cada vez más autoritaria y violenta.
Sois un meme.