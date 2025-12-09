La Casa de los Gemelos rebasa todos los límites de lo permitido: violencia, transfobia, homofobia... ¿y qué más?

La Casa de los Gemelos es, por describirlo de alguna manera, un reality que en televisión no se podría emitir, pero que en YouTube y en las redes sociales se ha convertido en todo un fenómeno. Pensar que lo que ocurre en esa casa es una forma de entretenimiento, lleva a pensar en qué nos estamos convirtiendo
Ya hay regulación en la televisión, en los medios impresos y en la radio. Que Twitter o YouTube sean empresas privadas, no significa que no sean medios. Hace falta regulación.
He buscado en Youtube y he visto un resumen de 26 minutos en 1 minutos dando saltos Y lo que veo es un puto "Gran Hermano" cambiando el "quién me ha puesto la pierna encima" por "quién me ha tocado mi puta maleta", que es lo que me ha aparecido en uno de los saltos.
En fin, una puta mierda como todos los realities, pero me imagino que los participantes no son demasiado pro Palestina y por eso se les señala desde aquí.
El episodio primero de la temporada 7 de black mirror, lo clava con lo del programa de TV donde la gente paga, para que otros se mutilen, humillen, etc.