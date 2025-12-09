edición general
La Casa de los Gemelos rebasa todos los límites de lo permitido: violencia, transfobia, homofobia... ¿y qué más?

La Casa de los Gemelos es, por describirlo de alguna manera, un reality que en televisión no se podría emitir, pero que en YouTube y en las redes sociales se ha convertido en todo un fenómeno. Pensar que lo que ocurre en esa casa es una forma de entretenimiento, lleva a pensar en qué nos estamos convirtiendo

NPCMeneaMePersigue
El día que empecemos a reportar sus cuentas de redes sociales, bloquear, silenciar y los algoritmos los hundan terminaremos con estas mierdas
Mixtape96
#1 hay que empezar a regular el resto de medios.

Ya hay regulación en la televisión, en los medios impresos y en la radio. Que Twitter o YouTube sean empresas privadas, no significa que no sean medios. Hace falta regulación.
miraqueereslinda
De momento la noticia sirve para que gente como yo, que no conocía la existencia de este reality, lo conozca. Así que más que "cancelarla" están trabajando para su promoción.

He buscado en Youtube y he visto un resumen de 26 minutos en 1 minutos dando saltos Y lo que veo es un puto "Gran Hermano" cambiando el "quién me ha puesto la pierna encima" por "quién me ha tocado mi puta maleta", que es lo que me ha aparecido en uno de los saltos.

En fin, una puta mierda como todos los realities, pero me imagino que los participantes no son demasiado pro Palestina y por eso se les señala desde aquí.
hazardum
Lo raro es que alguien se sorprenda que cosas así puedan tener exito, conociendo en general a los seres humanos, y lo que les gusta el morbo, violencia, rebasar limites, etc.

El episodio primero de la temporada 7 de black mirror, lo clava con lo del programa de TV donde la gente paga, para que otros se mutilen, humillen, etc.
