Las cartas de 'Txeroki' a sus víctimas: «El nacimiento de mis hijos fue clave para consolidar mi compromiso por una sociedad mejor»

[Legible en modo lectura] En el escrito, 'Txeroki' se dirige a «todas las víctimas de la organización a la que pertenecía en general y las que yo causé en particular». El exjefe de la banda asume su integración «voluntaria» en ETA y «en la medida en la que asumo las consecuencias de mis actos, reconozco y siento el daño que les causamos». «A pesar de que lo sucedido en el pasado ya no tenga vuelta atrás, espero y deseo que mis palabras y mis actos sirvan para paliar y sanar en la medida de lo posible el dolor causado»