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Las cartas de 'Txeroki' a sus víctimas: «El nacimiento de mis hijos fue clave para consolidar mi compromiso por una sociedad mejor»

Las cartas de 'Txeroki' a sus víctimas: «El nacimiento de mis hijos fue clave para consolidar mi compromiso por una sociedad mejor»

[Legible en modo lectura] En el escrito, 'Txeroki' se dirige a «todas las víctimas de la organización a la que pertenecía en general y las que yo causé en particular». El exjefe de la banda asume su integración «voluntaria» en ETA y «en la medida en la que asumo las consecuencias de mis actos, reconozco y siento el daño que les causamos». «A pesar de que lo sucedido en el pasado ya no tenga vuelta atrás, espero y deseo que mis palabras y mis actos sirvan para paliar y sanar en la medida de lo posible el dolor causado»

| etiquetas: eta , txeroki
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2 comentarios
9 1 0 K 97 politica
Supercinexin #1 Supercinexin
Si es que en el fondo es un buen chaval.
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Andreham #2 Andreham
Me pregunto si el objetivo de esta noticia es contrarestar el resto de noticias sobre etarras recientes o generar aún más indignación porque esta semana toca hablar de ETA porque al PP no le va bien el resto de cosas con las que criticar al gobierno.
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menéame