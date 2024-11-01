A la carretera Panamericana le faltan algo más de 100 kilómetros para existir de verdad

Era vagamente consciente de la existencia de la carretera Panamericana, que para mí iba desde Prudhoe en Alaska, en los Estados Unidos, hasta Ushuaia en el sur de Argentina. Pero resulta que a la carretera, que en realidad es más bien un conjunto de carreteras independientes pero interconectadas que permiten hacer ese recorrido, le faltan unos 130 kilómetros para existir de verdad.