edición general
3 meneos
87 clics
A la carretera Panamericana le faltan algo más de 100 kilómetros para existir de verdad

A la carretera Panamericana le faltan algo más de 100 kilómetros para existir de verdad

Era vagamente consciente de la existencia de la carretera Panamericana, que para mí iba desde Prudhoe en Alaska, en los Estados Unidos, hasta Ushuaia en el sur de Argentina. Pero resulta que a la carretera, que en realidad es más bien un conjunto de carreteras independientes pero interconectadas que permiten hacer ese recorrido, le faltan unos 130 kilómetros para existir de verdad.

| etiquetas: carretera , panamericana , 100 km , prudhoe , alaska , ushuaia , argentina
2 1 0 K 35 cultura
5 comentarios
2 1 0 K 35 cultura
taSanás #1 taSanás
Otro que vio Pluribus
2 K 28
magnifiqus #5 magnifiqus
#1 Cuando el personaje se propuso llegar a Norteamérica en coche, me temía una cagada o licencia de guión, pero no, llegó al Darién y se encontró con el famoso tapón. Ya estaba integrado en la trama. Punto para Pluribus y para Vince Gilligan.
0 K 7
pepel #2 pepel
Son los más de 100 km de Pan.
0 K 18
Catapulta #3 Catapulta
Seguro que para nada se está deforestando todo el tramo entre Colombia y Panamá... Seguro que los estudios de impacto ambiental dicen que no hay problema como quien hunde lanchas afirmando que tenían droga...
0 K 13
Romfitay #4 Romfitay
No hace mucho vi un reportaje de la bbc sobre los migrantes que de Suramérica quieren llegar a EEUU.

Al llegar al Darien tienen dos opciones. O pagan a las mafias que les llevan a Colombia en barco, o pagan algo menos a otras mafias para atravesar los 130 km de selva.

Me sorprendió la cantidad de africanos que había en los contingentes.
0 K 12

menéame