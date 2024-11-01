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La carrera contrarreloj de Peinado: un mes para decidir si envía a juicio a Begoña Gómez o prorroga la causa

La carrera contrarreloj de Peinado: un mes para decidir si envía a juicio a Begoña Gómez o prorroga la causa

El 16 de abril tendrá que decidir si cierra instrucción o si prorroga la fase de instrucción durante seis meses más para continuar recabando pruebas, pese a que se jubila en septiembre. La investigación arrancó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias, pero su instrucción se ha prorrogado dos veces.

| etiquetas: peinado , begoña , serie
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Tito_Keith #2 Tito_Keith
prorroga, eso ni cotiza, a ver si le coincide el juicio con la elecciones
5 K 67
celyo #5 celyo
#2 faltan las elecciones andaluzas por salir
1 K 22
Tito_Keith #8 Tito_Keith
#5 las generales, que es donde le quieren dar el matarile definitivo al perro
1 K 22
celyo #9 celyo
#8 o enganchar este juicio con el juicio del hermano, y mantenerlo caliente hasta las generales.
0 K 15
shinjikari #4 shinjikari
"un mes para decidir"

Venga, que esto estaba decidido el mismo día que se admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias.
2 K 34
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Si se puede prorogar hasta las siguientes elecciones generales mucho mejor!! :popcorn:
2 K 26
#11 Murciegalo
#1 lo que le pasaría es que su sustituto lo mismo no es "obediente", ve que la cosa no se sostiene y procede a cerrarlo todo con el consiguiente bochorno para toda la derecha implicada en esta verguenza.
1 K 24
Javi_Pina #12 Javi_Pina
#11 Como si eso les importa, tú difama que algo queda
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celyo #6 celyo
me supongo que se tirará al suelo, y haciendo algo de teatrillo, pedirá que entren los servicios médicos para perder algo de tiempo.
1 K 22
Dene #3 Dene
Pero cuantos comodines de la prórroga tiene este granuja?
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Sólo uno: Facha Pass
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#10 KaBeKa
Mientras este el churri de la ayuso en "tramites" este juicio paralelo va a estar vivo.
Siempre quedará el comodín de decir a sus votantes qué como va a dimitir por tener un novio corrupto (y a la familia directa entera) y estando implicado una de las empresas que mas chupan del bote público madrileño. Como va a dimitir si el presidente tiene a su mujer en un juicio.
Joder, lo leo y es tendencioso(no se puede probar que sea un juicio paralelo) y mezquino(sólo es crítica) a mas no…   » ver todo el comentario
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menéame