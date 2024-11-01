La carrera contrarreloj de Peinado: un mes para decidir si envía a juicio a Begoña Gómez o prorroga la causa

El 16 de abril tendrá que decidir si cierra instrucción o si prorroga la fase de instrucción durante seis meses más para continuar recabando pruebas, pese a que se jubila en septiembre. La investigación arrancó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias, pero su instrucción se ha prorrogado dos veces.