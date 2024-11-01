La carrera contrarreloj de Peinado: un mes para decidir si envía a juicio a Begoña Gómez o prorroga la causa

El 16 de abril tendrá que decidir si cierra instrucción o si prorroga la fase de instrucción durante seis meses más para continuar recabando pruebas, pese a que se jubila en septiembre. La investigación arrancó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias, pero su instrucción se ha prorrogado dos veces.
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Venga, que esto estaba decidido el mismo día que se admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias.
Siempre quedará el comodín de decir a sus votantes qué como va a dimitir por tener un novio corrupto (y a la familia directa entera) y estando implicado una de las empresas que mas chupan del bote público madrileño. Como va a dimitir si el presidente tiene a su mujer en un juicio.
Joder, lo leo y es tendencioso(no se puede probar que sea un juicio paralelo) y mezquino(sólo es crítica) a mas no… » ver todo el comentario