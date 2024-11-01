La carrera por la batería del auto eléctrico: por qué europa no puede competir  

Mientras China construyó un ecosistema completo —desde minería hasta gigafábricas—, Europa avanzó con proyectos improvisados, falta de experiencia y decisiones políticas lentas. El caso de Northvolt simboliza este fracaso. Europa llega tarde a la carrera de las baterías porque, mientras China construyó una cadena industrial completa con rapidez y visión estratégica, el continente quedó atrapado en su propia burocracia lenta, permisos que tardan años y decisiones políticas que llegan cuando el mercado ya ha cambiado
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En su burocracia ,su reparto de beneficios a sus accionistas y bonus a sus directivos,que manda en el mercado neoliberal del mundo libre y paradisiaco de la Union de Empresarios Europea
Y no me hables de Europa, habla de fabricantes europeos, que son los culpables.
Son las ventajas de la economía planificada y redes de transporte y comunicación necesarias.