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La carrera por la batería del auto eléctrico: por qué europa no puede competir

La carrera por la batería del auto eléctrico: por qué europa no puede competir  

Mientras China construyó un ecosistema completo —desde minería hasta gigafábricas—, Europa avanzó con proyectos improvisados, falta de experiencia y decisiones políticas lentas. El caso de Northvolt simboliza este fracaso. Europa llega tarde a la carrera de las baterías porque, mientras China construyó una cadena industrial completa con rapidez y visión estratégica, el continente quedó atrapado en su propia burocracia lenta, permisos que tardan años y decisiones políticas que llegan cuando el mercado ya ha cambiado

| etiquetas: baterías , coche eléctrico , china
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8 comentarios
5 1 0 K 63 tecnología
aupaatu #2 aupaatu *
En su burocracia ,su reparto de beneficios a sus accionistas y bonus a sus directivos,que manda en el mercado neoliberal del mundo libre y paradisiaco de la Union de Empresarios Europea
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RoterHahn #3 RoterHahn *
#1 #2
En su burocracia ,su reparto de beneficios a sus accionistas y bonus a sus directivos,que manda en el mercado neoliberal del mundo libre y paradisiaco de la Union de Empresarios Europea
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#5 Troylanas
El problema no es la burocracia. Es la falta de visión. Cuando interesa, se facilita la burocracia y se mete pasta, que es lo que hizo China. Pero ellos planifican la economía, no la dejan en manos de inversores cuyo único compromiso es con su bolsillo.
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#6 Pitchford
Está tan fea la cosa, que Europa debería crear 3 empresas públicas de baterias que compitan entre ellas, con la idea de cerrar las dos peores en unos años, y unas cuotas de uso de baterías europeas a cada marca de coches. Se puede emplear sin problema el dinero de las subvenciones a la ganadería.
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#1 woke
en europa somos lideres en burocracia.
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#4 Cincocuatrotres
La margarita Europea, siempre así, electricos sí electicos no, nuclear si nuclear no etc etc mientras dudamos otros hacen.
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#7 sliana
No puede? No ha querido, tratando que no fuera una opción, y ahora que otros lo han conseguido hacer viene a presentarse como la víctima.

Y no me hables de Europa, habla de fabricantes europeos, que son los culpables.
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#8 z1018
China construyó una cadena industrial completa con rapidez y visión estratégica pero no sólo para el las baterías o el coche eléctrico, lo ha hecho con todos los sectores, por eso hay una ciudad y provincia que se dedica a las motos, otra que se dedica a los muebles, otra que se dedica a la alta tecnología, etc.. A media hora o menos de distancia se encuentra el suministro de materia prima, el de la maquinaria y la industria auxiliar.

Son las ventajas de la economía planificada y redes de transporte y comunicación necesarias.
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menéame