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Carrera por las bases no tripuladas en el polo sur de la Luna: China vs EE. UU

Carrera por las bases no tripuladas en el polo sur de la Luna: China vs EE. UU

La carrera entre China y Estados Unidos por poner un ser humano en la superficie lunar antes del fin de 2030 tiene una contrapartida no tripulada mucho más dramática e inmediata. El administrador de la NASA anunció hace pocos días que a partir de comienzos de 2027 planea lanzar sondas al polo sur lunar con una frecuencia aproximada de «una al mes» para establecer una base lunar no tripulada y allanar el camino para los primeros alunizajes no tripulados de Artemisa, que ahora tendrán lugar en las misiones Artemisa IV y Artemisa V.

| etiquetas: bases no tripuladas , polo sur , luna , china , estados unidos
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3 comentarios
6 3 0 K 127 astronomia
cocolisto #1 cocolisto
Terminarán poniendo parquimetros y gorrillas.
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YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Y los estadounidenses también corren por las bases del Golfo Pérsico últimamente :troll:
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"establecer una base lunar no tripulada"
Mandar sondas y llamarle base lunar xD xD xD
Como no pueden ganar la carrera por las bases en la luna, retuercen el lenguage.

Recordemos que China planea enviar astronautas a la luna en 2040, y establecer progresivamente una base lunar, denominada Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS). El proyecto busca establecer una presencia permanente y operativa para investigación científica.
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