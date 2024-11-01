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Carles Puyol, fichaje estrella de un congreso incel liderado por un miembro de los Legionarios de Cristo
El evento Fearless Masculinity en México desata polémica por su financiación pública y sus vínculos religiosos
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#2
Bottle
#0
www.meneame.net/story/carles-puyol-cabeza-cartel-congreso-sobre-mascul
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#3
Chinchorro
Secta ultra católica fundada por un pederasta y masculinidad tóxica de la manita.
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#9
eugeniodl
#3
Dicen que restauran la másculinidad virtuosa, podían restaurar la mía después de un cáncer de próstata.
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#10
Chinchorro
*
#9
Con el perfil de gente que lleva ese congreso, la solución que te darán será rezar mucho a jesusito de mi vida, tratar a las mujeres como a la mierda y quejarte mucho porque después no te quieren tocar ni con un palo.
Repetir hasta sentirte virtuoso y masculino (no en ese orden necesariamente).
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#5
kosako
Venga ya tío. Para uno del farsa del que se podía hablar bien..
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K
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#6
Tachy
*
Demasiados golpes en la cabeza. A la larga pasan factura. (Un defensa central cabecea, en promedio, entre 6 y 10 veces por partido de 90 minutos. Aunque este es el promedio, en situaciones extremas de alta presión defensiva, se han registrado casos de jugadores que realizan entre 20 y 28 cabezazos en un solo encuentro... En una carrera profesional de 15 años, un defensa central puede llegar a realizar más de 50,000 cabezazos entre partidos oficiales y entrenamientos).
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#8
eldelcerro
Lo escuché está mañana donde Javier del Pino y pensaba que era coña ( creo que eran los del mundo today) pero resulta que es verdad, telita como están algunas cabezas.
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#1
Uda
Por dinero baila.....
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#4
oceanon3d
Joder Carles ...
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#7
Escafurciao
¿En serio?, el rizitos como estereotipo de mascunilidad, otro que no podrá salir del armario.
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Repetir hasta sentirte virtuoso y masculino (no en ese orden necesariamente).