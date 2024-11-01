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Carles Puyol, fichaje estrella de un congreso incel liderado por un miembro de los Legionarios de Cristo

El evento Fearless Masculinity en México desata polémica por su financiación pública y sus vínculos religiosos

| etiquetas: legionario de cristo , carles puyol , verastegui , incel , mexico
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10 comentarios
10 2 7 K 69 actualidad
Chinchorro #3 Chinchorro
Secta ultra católica fundada por un pederasta y masculinidad tóxica de la manita.
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#9 eugeniodl
#3 Dicen que restauran la másculinidad virtuosa, podían restaurar la mía después de un cáncer de próstata.
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Chinchorro #10 Chinchorro *
#9 Con el perfil de gente que lleva ese congreso, la solución que te darán será rezar mucho a jesusito de mi vida, tratar a las mujeres como a la mierda y quejarte mucho porque después no te quieren tocar ni con un palo.
Repetir hasta sentirte virtuoso y masculino (no en ese orden necesariamente).
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kosako #5 kosako
Venga ya tío. Para uno del farsa del que se podía hablar bien..
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Tachy #6 Tachy *
Demasiados golpes en la cabeza. A la larga pasan factura. (Un defensa central cabecea, en promedio, entre 6 y 10 veces por partido de 90 minutos. Aunque este es el promedio, en situaciones extremas de alta presión defensiva, se han registrado casos de jugadores que realizan entre 20 y 28 cabezazos en un solo encuentro... En una carrera profesional de 15 años, un defensa central puede llegar a realizar más de 50,000 cabezazos entre partidos oficiales y entrenamientos).
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#8 eldelcerro
Lo escuché está mañana donde Javier del Pino y pensaba que era coña ( creo que eran los del mundo today) pero resulta que es verdad, telita como están algunas cabezas.
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Uda #1 Uda
Por dinero baila.....
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oceanon3d #4 oceanon3d
Joder Carles ...
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Escafurciao #7 Escafurciao
¿En serio?, el rizitos como estereotipo de mascunilidad, otro que no podrá salir del armario.
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menéame