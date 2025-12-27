·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9408
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
4321
clics
El Mundo (...del Bulo)
3964
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
3876
clics
Villamanín asume un error de 4 millones en el Gordo de Navidad y pide una 'quita' entre los ganadores para evitar denuncias
2890
clics
Las fotos de la retaguardia republicana que pasaron 80 años escondidas en un baúl: "Alucinamos al descubrirlo"
más votadas
397
Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA hunden la versión defendida por el PP durante más de un año
752
Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA
343
BYD se gasta más de 1.000.000.000 € (1.080 millones) en subirle el sueldo a sus 900.000 trabajadores
664
Sin noticias de la UCO de Balas: seis meses y aún no hay informe del novio de Ayuso
289
Las fotos de la retaguardia republicana que pasaron 80 años escondidas en un baúl: "Alucinamos al descubrirlo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
19
clics
Carles Puigdemont celebra el reconocimiento de Somalilandia como Estado por parte de Israel
El ex presidente catalán y líder de Junts expresa su satisfacción por el primer reconocimiento oficial que consigue la república africana que se independizó de Somalia en 1991.
|
etiquetas
:
puigdemont
,
somaliland
,
israel
6
2
0
K
95
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
95
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Meneador_Compulsivo
*
Abre la puerta a otros reconocimientos internacionales .. caerán "como fruta madura" como el de la República Catalana
1
K
30
#2
pepel
Habrá que reconocer entonces a Israel...
0
K
19
#6
Pertinax
#5
Lo de su amor por Israel no es de ahora.
0
K
18
#1
Pertinax
*
...por si a alguno aún le cabía alguna duda de lo que va este paio. A saber qué manejos se traen con Israel desde CIU.
0
K
18
#5
obmultimedia
#1
No se a que está jugando Puch, no me gusta nada.
0
K
11
#4
camvalf
Hacerme casito que al final se me acaba vivir de mantenido
0
K
14
#9
Spirito
El Pelijas nunca defrauda.
0
K
9
#10
mariopg
qué subnormal que es el puigdemont
0
K
8
#7
dark_soul
Deberíamos reconocer catalonolandia (acepto nombres alternativos) en algún territorio de la polinesia como país y patria de los catalanes que no quieran vivir en España
0
K
6
#8
ur_quan_master
#7
actualmente es un chalé en Waterloo.
1
K
30
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente