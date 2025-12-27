edición general
Carles Puigdemont celebra el reconocimiento de Somalilandia como Estado por parte de Israel

El ex presidente catalán y líder de Junts expresa su satisfacción por el primer reconocimiento oficial que consigue la república africana que se independizó de Somalia en 1991.

Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo *
Abre la puerta a otros reconocimientos internacionales .. caerán "como fruta madura" como el de la República Catalana :-D
1
pepel #2 pepel
Habrá que reconocer entonces a Israel...
0
Pertinax #6 Pertinax
#5 Lo de su amor por Israel no es de ahora.
0
Pertinax #1 Pertinax *
...por si a alguno aún le cabía alguna duda de lo que va este paio. A saber qué manejos se traen con Israel desde CIU.
0
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 No se a que está jugando Puch, no me gusta nada.
0
camvalf #4 camvalf
Hacerme casito que al final se me acaba vivir de mantenido
0
Spirito #9 Spirito
El Pelijas nunca defrauda.
0
#10 mariopg
qué subnormal que es el puigdemont
0
dark_soul #7 dark_soul
Deberíamos reconocer catalonolandia (acepto nombres alternativos) en algún territorio de la polinesia como país y patria de los catalanes que no quieran vivir en España
0
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#7 actualmente es un chalé en Waterloo.
1

