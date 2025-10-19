edición general
La carga de propelentes en órbita: la tecnología que se interpone entre Estados Unidos y el regreso a la Luna

Todo el mundo da por sentado que Artemisa III se lanzará en 2028 o más tarde, sobre todo por culpa de los retrasos acumulados con el sistema Starship, que ha superado al combo SLS/Orión como mayor fuente de demoras del programa (pero no es la única: los trajes lunares también llevan un retraso considerable). En principio no habría mayor problema —todos estamos acostumbrados a los retrasos en los proyectos espaciales—, de no ser por China, que pondrá a dos astronautas sobre la superficie de la Luna antes del fin de 2030.

etiquetas: propelentes , carga , estados unidos , luna
3 comentarios
oceanon3d #1 oceanon3d
Pisamos la luna cuando yo tenía cinco años y una porra de años después esto es un logro ... deberíamos tener ya bases permanentes en marte coño.

Las posibilidades de una extinción masiva habitando dos planetas se reduce casi a cero.
1 K 26
#3 Tronchador.
#1 ¿Extinción masiva de quien?
No tiene nada que ver habitar múltiples planetas con provocar una extinción masiva en uno de ellos.
No puedes empezar a terraformar un planeta cuando estás destruyendo el tuyo.
0 K 8
Fraktal #2 Fraktal *
#1 Marte no es habitable con la tecnología que disponemos al día de hoy. Es un yermo muerto lleno de percloratos, irradiado, sin atmósfera, sin campo magnético, temperaturas de -60º de media...

O podríamos argumentar que técnicamente Marte es habitable, pero no es sostenible. Ni terraformable.

Y por otro lado, no merece la pena. Neil lo explica mucho mejor que yo: www.youtube.com/shorts/8rz7AaKs9n4
0 K 7

