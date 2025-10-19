La carga de propelentes en órbita: la tecnología que se interpone entre Estados Unidos y el regreso a la Luna

Todo el mundo da por sentado que Artemisa III se lanzará en 2028 o más tarde, sobre todo por culpa de los retrasos acumulados con el sistema Starship, que ha superado al combo SLS/Orión como mayor fuente de demoras del programa (pero no es la única: los trajes lunares también llevan un retraso considerable). En principio no habría mayor problema —todos estamos acostumbrados a los retrasos en los proyectos espaciales—, de no ser por China, que pondrá a dos astronautas sobre la superficie de la Luna antes del fin de 2030.
Las posibilidades de una extinción masiva habitando dos planetas se reduce casi a cero.
No tiene nada que ver habitar múltiples planetas con provocar una extinción masiva en uno de ellos.
No puedes empezar a terraformar un planeta cuando estás destruyendo el tuyo.
O podríamos argumentar que técnicamente Marte es habitable, pero no es sostenible. Ni terraformable.
Y por otro lado, no merece la pena. Neil lo explica mucho mejor que yo: www.youtube.com/shorts/8rz7AaKs9n4