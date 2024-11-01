El Cardputer es un curioso ordenador en miniatura que se programa en Lisp. En el fondo es más bien poco más que un kit de una placa con teclado, pero con aspecto de portátil y de bajo coste. Tiene muy buena pinta para utilizarlo en educación, experimentos o, según sus creadores, para la computación embebida real.
| etiquetas: cardputer , ordenador en miniatura , lisp
Creo que sería más usable un ESP32+ con una batería y controlarlo por bluetooth desde el móvil o algo así.
en.wikipedia.org/wiki/Racket_(programming_language)
Y aquí la "biblia" para entrenarse con Racket (y Lisp) : web.mit.edu/6.001/6.037/sicp.pdf