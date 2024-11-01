edición general
9 meneos
84 clics
El Cardputer es un curioso ordenador en miniatura que se programa en Lisp

El Cardputer es un curioso ordenador en miniatura que se programa en Lisp

El Cardputer es un curioso ordenador en miniatura que se programa en Lisp. En el fondo es más bien poco más que un kit de una placa con teclado, pero con aspecto de portátil y de bajo coste. Tiene muy buena pinta para utilizarlo en educación, experimentos o, según sus creadores, para la computación embebida real.

| etiquetas: cardputer , ordenador en miniatura , lisp
8 1 0 K 86 tecnología
4 comentarios
8 1 0 K 86 tecnología
Gry #1 Gry *
Lo vi hace un par de meses y me pareció interesante pero tratar de utilizar ese teclado para algo tiene pinta de ser una tortura.

Creo que sería más usable un ESP32+ con una batería y controlarlo por bluetooth desde el móvil o algo así.
1 K 33
pip #2 pip
De puta madre, ahora solo necesitamos encontrar un programador de LISP. :troll:
1 K 20
frankiegth #3 frankiegth *
#2. Hace unos años le dí bastante el interprete de este dialecto de Lisp : racket-lang.org/
en.wikipedia.org/wiki/Racket_(programming_language)
0 K 14
frankiegth #4 frankiegth *
Edit #3. #2. Al intérprete. Veo por la Wikipedia que también ofrece compilador. "Racket" está en todos los repositorios Gnu/Linux. Al principio cuesta pillar la idea con Lisp, pero cuando la pillas se te activa el piloto automático y tienes la sensación de que son la propia gramática y reglas del lenguaje las que te guian.

Y aquí la "biblia" para entrenarse con Racket (y Lisp) : web.mit.edu/6.001/6.037/sicp.pdf
0 K 14

menéame