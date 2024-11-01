·
4
meneos
56
clics
Cómo es el USS Gerald Ford, el "superportaaviones" nuclear que EE.UU. envió a las costas del Caribe y que costó US$13.000 millones
La fuerza naval que Estados Unidos esta desplegando en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, ha recibido importantes refuerzos en las últimas horas.
|
etiquetas
:
eeuu
,
venezuela
,
drogas
,
portaaviones
,
marina
,
soldados
,
caribe
#3
Bhuvaya
Un arma de destrucción masiva. Capaz de arrasar ciudades enteras .
3
K
42
#4
soberao
*
#3
Por algo UK se lava las manos y se publicó que ya no van a compartir información de los barcos de la zona con EE.UU, porque saben que van a intervenir. Esperemos que a Israel no le dé por atacar Irán y tengan que devolverlo a la zona del mar rojo a interceptar misiles iraníes.
1
K
21
#5
unocualquierax
#3
Superdestructor Estelar Ejecutor.
Aunque ellos dirán que es el Halcón Milenario.
1
K
14
#6
Otrebla8002
USA haciendo todo lo posible por iniciar una guerra y robar petróleo con descaro.
1
K
17
#7
estemenda
Esto ya es sacarse la polla en mitad de la plaza.
1
K
17
#1
Gry
*
#0
El títular original de la noticia es bastante menos clickbait que el que te has marcado. Deberías cambiarlo.
0
K
15
#8
Joan_Pikutara
Un buen misil en el CyC por invadir aguas territoriales y todos los putos yankis muertos.
0
K
8
#2
juanfra78
Gracias, no me dí cuenta que no había colocado el título donde correspondía...
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
