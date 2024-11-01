edición general
4 meneos
56 clics
Cómo es el USS Gerald Ford, el "superportaaviones" nuclear que EE.UU. envió a las costas del Caribe y que costó US$13.000 millones

Cómo es el USS Gerald Ford, el "superportaaviones" nuclear que EE.UU. envió a las costas del Caribe y que costó US$13.000 millones

La fuerza naval que Estados Unidos esta desplegando en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, ha recibido importantes refuerzos en las últimas horas.

| etiquetas: eeuu , venezuela , drogas , portaaviones , marina , soldados , caribe
3 1 0 K 31 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 31 actualidad
Bhuvaya #3 Bhuvaya
Un arma de destrucción masiva. Capaz de arrasar ciudades enteras .
3 K 42
#4 soberao *
#3 Por algo UK se lava las manos y se publicó que ya no van a compartir información de los barcos de la zona con EE.UU, porque saben que van a intervenir. Esperemos que a Israel no le dé por atacar Irán y tengan que devolverlo a la zona del mar rojo a interceptar misiles iraníes.
1 K 21
#5 unocualquierax
#3
Superdestructor Estelar Ejecutor.
Aunque ellos dirán que es el Halcón Milenario.
1 K 14
#6 Otrebla8002
USA haciendo todo lo posible por iniciar una guerra y robar petróleo con descaro.
1 K 17
estemenda #7 estemenda
Esto ya es sacarse la polla en mitad de la plaza.
1 K 17
Gry #1 Gry *
#0 El títular original de la noticia es bastante menos clickbait que el que te has marcado. Deberías cambiarlo. :-P
0 K 15
#8 Joan_Pikutara
Un buen misil en el CyC por invadir aguas territoriales y todos los putos yankis muertos.
0 K 8
#2 juanfra78
Gracias, no me dí cuenta que no había colocado el título donde correspondía...
0 K 6

menéame