Capturan en España a ‘Pipo’, el máximo líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos

Wilmer Chavarría (‘Pipo’), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España, tras haberse convertido en el delincuente más buscado por el país andino después de la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), principal líder de Los Choneros, según anunció el Gobierno ecuatoriano. El arresto se produjo a su llegada a Málaga, en el sur de España, procedente de Marruecos.