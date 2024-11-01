edición general
Capturan en España a ‘Pipo’, el máximo líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos

Wilmer Chavarría (‘Pipo’), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España, tras haberse convertido en el delincuente más buscado por el país andino después de la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), principal líder de Los Choneros, según anunció el Gobierno ecuatoriano. El arresto se produjo a su llegada a Málaga, en el sur de España, procedente de Marruecos.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Para el que no lo conozca.  media
#2 Albarkas
#1 No me imagino a éste cantando en aquello de: Ausonia elásticos la lá... muy absorbentes la la lá...
Andreham #5 Andreham
¿A cuánto sale que lo dejan libre por un error procesal, o que se escapa durante un permiso que no deberían de darle, o que se escapa porque alguien se deja la puerta abierta durante el recreo?
#6 diablos_maiq
#5 lo tuyo es jugar con las cartas marcadas ¿no?
Kasterot #4 Kasterot *
Muy oportuno para el presidente Noboa.
Hoy tenía consulta popular y esto mejora la percepción (de la mierda de política de seguridad) que hace algo
Por poner en contexto en su mandato este primer tramo de 2025 ha sido el más violento de la historia de Ecuador. (Y eso con el plan fenix y la subida del IVA que impuso el señor Noboa para pagar los costos de la lucha)
