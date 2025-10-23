edición general
5 meneos
12 clics

El capital extranjero copa la compraventa de vivienda del Mediterráneo: del 20% de Barcelona al 54% de Alicante

En otras zonas del Mediterráneo, el 43,7% de las compraventas de viviendas de 2024 de Málaga las firmaron extranjeros, seguido de Islas Baleares, con el 42,3%. Destacan también otras zonas costeras del Levante español, como Gerona con el 31,7% y la Región de Murcia con el 31%. Fuera de la Península Ibérica, Tenerife tiene el segundo porcentaje más alto del país: 45,2%. (Visible en modo lectura)

| etiquetas: capital , extranjero , compraventa , vivienda , mediterráneo , barcelona
4 1 0 K 61 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Deberían de crujir a impuestos estos movimientos especulativos.
3 K 50
#5 albx
#3 Quizás se podría subir el iva/transmisiones y después descontarlo en el IRPF, según sea primera vivienda o segunda.
De esta forma ase penalizaría aquellos que no pagan IRPF, extranjeros no residentes y fondos de inversión.
0 K 11
ChatGPT #7 ChatGPT
#3 por qué son especulativos? No pueden ser personas que cobran un salario digno y que deciden venirse a vivir o estar de vacaciones en España? Que los demás seamos unos pobretones y no podamos pagar esos precios no convierte esa compra del alemán retirado en “especulativa”
0 K 10
Yonny #1 Yonny *
Vivo en una de esas zonas. Ninguno de mis vecinos es español. Ni uno solo. No hay.
En el centro comercial, o en la farmacia, te atienden hasta en ruso.
1 K 21
lonnegan #2 lonnegan
Vox no te lo cuenta, pero están viniendo huidos del sueño americano a paladas a establecerse en la costa del sol
1 K 17
#4 omega7767
#2 estaría bien ver los datos exactamente

los últimos datos que vi, los americanos eran una mayoría insignificativa
0 K 11
powernergia #6 powernergia
#4 Conozco un caso concreto, 2 jubilados que salen de EEUU a España por razones sobre todo económicas, aunque han pesado también las razones políticas.

Un dependiente con Alzheimer ingresado en un centro paga 7000€/mes en EEUU, y 2500€ en España en una residencia bastante mejor.
0 K 11
#9 omega7767
#6 también es triste que por razones económicas en la vejez tengas que irte de tu tierra. (Ya se que comentas que este caso particular, pesan las razones políticos)

mi suegro (medio ciego) se ha tenido que ir obligado a una semi residencia (es como una cooperativa y le pagan un extra por tener alguien revisando medicación etc) a Extremadura porque en Galicia no había plazas y los precios eran mucho mayores

Por otro lado hubo un video recientemente , creo que aquí en mnm, que algo así como el 80% de los americanos se volvían a EEUU por decisiones variadas en menos de 2 años.
0 K 11
jonolulu #8 jonolulu
El gran reemplazo era esto
0 K 12

menéame