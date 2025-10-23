El capital extranjero copa la compraventa de vivienda del Mediterráneo: del 20% de Barcelona al 54% de Alicante

En otras zonas del Mediterráneo, el 43,7% de las compraventas de viviendas de 2024 de Málaga las firmaron extranjeros, seguido de Islas Baleares, con el 42,3%. Destacan también otras zonas costeras del Levante español, como Gerona con el 31,7% y la Región de Murcia con el 31%. Fuera de la Península Ibérica, Tenerife tiene el segundo porcentaje más alto del país: 45,2%. (Visible en modo lectura)