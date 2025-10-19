edición general
Caos en el tráfico aéreo de Mallorca por la presencia de un dron en las pistas del aeropuerto

Caos en el tráfico aéreo de Mallorca por la presencia de un dron en las pistas del aeropuerto

Varias aeronaves se vieron obligados a dar vueltas durante cerca de una hora por las zonas norte, sur y este de la Isla e incluso algunas tripulaciones plantearon el desvío a destinos alternativos. La presencia de un dron en las zonas próximas a las pistas del aeropuerto de Palma de Mallorca ha provocado durante cerca de una hora el caos en las operaciones de salida y llegada de vuelos durante la tarde de este domingo, ya que Enaire ha tenido que detener el tráfico en el aeródromo de Son Sant Joan hasta confirmar que no existe peligro para ....

4 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Los drones son una putada y un gran peligro para los aeropuertos y no es la primera vez que pasa, a ver si cogen al gracioso ese y le ponen una buena multa.
0 K 20
Gry #2 Gry
¿Como saben que estos no son rusos? Si hay algún barco ruso cerca deberían registrarlo por si acaso.
0 K 17
#3 candonga1
#2 Es más... cómo sabían que los otros eran rusos?
0 K 20
Gry #4 Gry
#3 ¿Quien mas podría tener interés en meter miedo a la UE cuando estamos discutiendo como defendernos de una invasión rusa?
0 K 17

