Caodaísmo, la curiosa religión universal que engloba todas las demás

El caodaísmo es una religión sincrética y monoteísta de origen vietnamita fundada oficialmente en la provincia de Tây Ninh, al sur de Vietnam, a comienzos del siglo XX, concretamente en 1926, en un periodo marcado por el dominio colonial francés y por intensos procesos de transformación cultural y religiosa. Lejos de presentarse como una tradición local, el caodaísmo se concibe desde sus orígenes como una religión destinada a unificar espiritualmente a la humanidad.

| etiquetas: caodaísmo , religión , vietnam
1 comentarios
arturios #1 arturios
Si es monoteísta ya no integra a todas las religiones...
