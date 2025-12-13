edición general
Canibalismo de padres a hijos: cuando la supervivencia en el mundo animal desafía el instinto parental

Canibalismo de padres a hijos: cuando la supervivencia en el mundo animal desafía el instinto parental

Investigaciones recientes muestran que este comportamiento, lejos de ser una aberración, forma parte de estrategias evolutivas presentes en peces, insectos y mamíferos

Alegremensajero
Si mami osa se muere también se mueren los oseznos pero si mami osa se come a los oseznos por necesidad y no muere, al año siguiente puede volver a reproducirse e intentar sacar la camada adelante.
Empakus
El instinto paternal, o más bien el instinto materno se da por de manera generalizada en vez en linajes evolutivos posteriores a los géneros ophidiae/reptilia. Si bien es cierto que algunas especies de peces cuidan de la puesta de huevos. Éste instinto, más evolucionado, se da también en algunas aves.
Generalmente, lo que consideramos propiamente como instinto maternal, se dan en especies cuya prole requiere de desarrollo para valerse por sí mismos y, además de cierto aprendizaje para poder competir en igualdad de condiciones que los adultos...
