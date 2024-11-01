edición general
El candidato de Vox en Castilla y León baila en un mitin al ritmo de los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta"

El candidato de Vox en Castilla y León baila en un mitin al ritmo de los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta"  

Carlos Pollán ironiza con que, como presidente de las Cortes, no le gusta "interrumpir a la gente" por lo que "no lo iba a hacer a hoy" para permitir los insultos al presidente del Gobierno

Comentarios destacados:      
Kantinero #3 Kantinero
Así da gusto, con propuestas políticas, proyectos, planes, ideas, desde el respeto, el diálogo y la esperanza.

Con una masa votante educada, responsable, entusiasta......bravo votantes de PP/VOX
sotillo #6 sotillo
#3 Por donde pasan solo sube la mierda en las aceras, ni una ciudad ha mejorado desde que llegaron ellos al poder
Barney_77 #8 Barney_77
#3 Por ahora, a Pedro, lo único que le he escuchado es que van a parar a la derecha y la ultraderecha, lo mismo que a Rufián, que su única propuesta es evitar un gobierno de los otros. Política constructiva la llaman...
jonolulu #2 jonolulu *
Y además de chabacano, mentiroso

Pollán expulsa de las Cortes a dos brigadistas tras mostrar pancartas en la comparecencia de Mañueco
www.diariodecastillayleon.es/castilla-y-leon/250829/101588/pollan-expu

Igea sale expulsado de las Cortes y se va gritando contra Mañueco: "Eres un sinvergüenza"…   » ver todo el comentario
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Baila al son de su único punto del programa.

No tienen más donde rascar, al igual que sus sectarios.
#4 surco
Nos está quedando una clase política....
ewok #9 ewok
#4 ¿Es aquí lo de "Todos son iguales" ?
#7 DotorMaster
Y gente bastante joven detrás jaleando el eslogan. Quizás esta gente es muy poco exigente, y con que les den ese poquito de circo ya se sienten felices.
Paltus #1 Paltus
Es de libro, a más fácil hacerte bullying, más facha.
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Vaya panda de ultras.
