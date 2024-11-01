·
main action
más visitadas
4846
clics
Bravo Murillo, la calle de Madrid construida como un experimento social con una acera pobre y otra rica… que salta a la vista
4884
clics
I torneo de ajedrez de menéame
4101
clics
Un vídeo inédito muestra el momento exacto en que empezó el incendio que mató a 41 personas en Suiza
3737
clics
Afra Blanco en La Sexta
4367
clics
Confirmado: Antoni Gaudí diseñó esta pequeña casa de 1902 abandonada en plena naturaleza y una hora y media de Barcelona
19
meneos
59
clics
El candidato de Vox en Castilla y León baila en un mitin al ritmo de los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta"
Carlos Pollán ironiza con que, como presidente de las Cortes, no le gusta "interrumpir a la gente" por lo que "no lo iba a hacer a hoy" para permitir los insultos al presidente del Gobierno
168
actualidad
10 comentarios
actualidad
#3
Kantinero
Así da gusto, con propuestas políticas, proyectos, planes, ideas, desde el respeto, el diálogo y la esperanza.
Con una masa votante educada, responsable, entusiasta......bravo votantes de PP/VOX
10
K
150
#6
sotillo
#3
Por donde pasan solo sube la mierda en las aceras, ni una ciudad ha mejorado desde que llegaron ellos al poder
2
K
33
#8
Barney_77
#3
Por ahora, a Pedro, lo único que le he escuchado es que van a parar a la derecha y la ultraderecha, lo mismo que a Rufián, que su única propuesta es evitar un gobierno de los otros. Política constructiva la llaman...
0
K
20
#2
jonolulu
*
Y además de chabacano, mentiroso
Pollán expulsa de las Cortes a dos brigadistas tras mostrar pancartas en la comparecencia de Mañueco
www.diariodecastillayleon.es/castilla-y-leon/250829/101588/pollan-expu
Igea sale expulsado de las Cortes y se va gritando contra Mañueco: "Eres un sinvergüenza"…
» ver todo el comentario
7
K
98
#5
XtrMnIO
Baila al son de su único punto del programa.
No tienen más donde rascar, al igual que sus sectarios.
3
K
54
#4
surco
Nos está quedando una clase política....
2
K
43
#9
ewok
#4
¿Es aquí lo de "Todos son iguales"
?
0
K
11
#7
DotorMaster
Y gente bastante joven detrás jaleando el eslogan. Quizás esta gente es muy poco exigente, y con que les den ese poquito de circo ya se sienten felices.
2
K
41
#1
Paltus
Es de libro, a más fácil hacerte bullying, más facha.
1
K
21
#10
SeñorPresunciones
Vaya panda de ultras.
0
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
