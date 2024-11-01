Canciller iraní: "Crimen de guerra" no basta para describir la gravedad de las atrocidades de EE.UU., su clara intención es cometer genocidio

"El patrón de ataques de los agresores, junto con su retórica, deja pocas dudas de que su clara intención es cometer genocidio", señaló Abbas Araghchi. El país norteamericano ha destruido o dañado más de 600 escuelas en todo el país persa, causando la muerte o heridas a más de mil estudiantes y profesores. Además, atacó otras entidades civiles y ciudadanos, como hospitales, ambulancias, personal médico, trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja, refinerías, fuentes de agua y zonas residenciales.
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Pero si que los carepalida / colonizadores luchan para llegar al podio.
Lo bueno de El Zanahorio es que le saca la mascara de "progresismo" y "orden mundial basado en reglas" a los colonizadores.
Sin mencionar otras mierdas, como yebus, plan condor, y mucho, mucho mas
Que es una tontá buscar al "más malo" porque a fin de cuentas eran otras épocas con otros prismas éticos y sobretodo con hijos de puta muy hijos de puta en mandos de poder.
Luego que por qué los negros se unen a Putin y a Xi Jinping, negros tontos, ¡seguro que son dictadores! ¡Cómo van a querer unirse a esos salvajes, con lo bonito que va todo cuando están al mando los Americanos y sus socios europeos!
En qué falta a la verdad?