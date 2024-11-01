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Canciller iraní: "Crimen de guerra" no basta para describir la gravedad de las atrocidades de EE.UU., su clara intención es cometer genocidio

Canciller iraní: "Crimen de guerra" no basta para describir la gravedad de las atrocidades de EE.UU., su clara intención es cometer genocidio

"El patrón de ataques de los agresores, junto con su retórica, deja pocas dudas de que su clara intención es cometer genocidio", señaló Abbas Araghchi. El país norteamericano ha destruido o dañado más de 600 escuelas en todo el país persa, causando la muerte o heridas a más de mil estudiantes y profesores. Además, atacó otras entidades civiles y ciudadanos, como hospitales, ambulancias, personal médico, trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja, refinerías, fuentes de agua y zonas residenciales.

| etiquetas: eeuu , israel , irán , genocidio , crimen , guerra , lesa , humanidad
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7 comentarios
17 4 2 K 165 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
No se que pueblo / etnia / cultura ha cometido mas genocidios a lo largo de la historia
Pero si que los carepalida / colonizadores luchan para llegar al podio.
Lo bueno de El Zanahorio es que le saca la mascara de "progresismo" y "orden mundial basado en reglas" a los colonizadores.
Sin mencionar otras mierdas, como yebus, plan condor, y mucho, mucho mas
3 K 63
Andreham #3 Andreham
#1 Por puros números, los asiáticos (mongoles, chinos, etc.).

Que es una tontá buscar al "más malo" porque a fin de cuentas eran otras épocas con otros prismas éticos y sobretodo con hijos de puta muy hijos de puta en mandos de poder.
0 K 8
NoPracticante #5 NoPracticante
#3 en proporción seguro pero en totales los ingleses deben estar por lo más alto.
0 K 7
Supercinexin #2 Supercinexin
La operativa habitual de los USAnos: reducir civilizaciones a la Edad del Bronce y dejarlas en manos de bandas terroristas religiosas. Su legado entero en el Mundo Árabe se reduce exactamente a eso y así pasará a la Historia.

Luego que por qué los negros se unen a Putin y a Xi Jinping, negros tontos, ¡seguro que son dictadores! ¡Cómo van a querer unirse a esos salvajes, con lo bonito que va todo cuando están al mando los Americanos y sus socios europeos!
2 K 54
#4 sisi *
En esta guerra hay dos agresores EEUU y Irael. Esos ataques a la población civil, salvo los errores tienen mas la pinta del segundo, para provocar que Iran responda, el conflicto se extienda y EEUU se involucre aún mas. Es el mismo juego que llevan años haciendo con palestina y libano: provocar y luego hacerse la victima.
2 K 37
#7 luckyy
Hay que ser muy hdp para votar negativa esta noticia.
En qué falta a la verdad?
1 K 25
#6 Kuruñes3.0
Y ojo, aparte de cierto lo dice un experto, los iranios de eso entienden.
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menéame