Canciller iraní: "Crimen de guerra" no basta para describir la gravedad de las atrocidades de EE.UU., su clara intención es cometer genocidio

"El patrón de ataques de los agresores, junto con su retórica, deja pocas dudas de que su clara intención es cometer genocidio", señaló Abbas Araghchi. El país norteamericano ha destruido o dañado más de 600 escuelas en todo el país persa, causando la muerte o heridas a más de mil estudiantes y profesores. Además, atacó otras entidades civiles y ciudadanos, como hospitales, ambulancias, personal médico, trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja, refinerías, fuentes de agua y zonas residenciales.