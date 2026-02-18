El canciller alemán revela el gran obstáculo del caza FCAS: Francia quiere que transporte armas nucleares

«Tenemos un verdadero problema en el perfil de requisitos. Si no podemos resolverlo, no podremos mantener el proyecto», ha afirmado Merz en el pódcast 'Machtwechsel'. «Concretamente, los franceses necesitan un avión de combate de última generación capaz de transportar armas nucleares y de operar desde portaaviones. En la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) no necesitamos eso en este momento». En este sentido, ha planteado la posibilidad de construir un nuevo avión de combate con España y otros países, sin incluir a Francia.