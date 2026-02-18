edición general
1 meneos
8 clics

El canciller alemán revela el gran obstáculo del caza FCAS: Francia quiere que transporte armas nucleares

«Tenemos un verdadero problema en el perfil de requisitos. Si no podemos resolverlo, no podremos mantener el proyecto», ha afirmado Merz en el pódcast 'Machtwechsel'. «Concretamente, los franceses necesitan un avión de combate de última generación capaz de transportar armas nucleares y de operar desde portaaviones. En la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) no necesitamos eso en este momento». En este sentido, ha planteado la posibilidad de construir un nuevo avión de combate con España y otros países, sin incluir a Francia.

| etiquetas: fcas , alemania , merz , francia , airbus , dassault , nuclear
1 0 0 K 16 actualidad
7 comentarios
1 0 0 K 16 actualidad
Gry #1 Gry
A España le interesa un avión que pueda operar desde portaaviones. Creo que las opciones son juntarnos con Francia o con Turquía.
1 K 32
#3 rafeame
#1 ¿con Turquía?¿a cambio de comprar más series? No, por favor.
0 K 7
Gry #5 Gry
#3 Creo que a cambio de ayudarles a desarrollar su portaaviones.
1 K 27
sotillo #7 sotillo
#5 Eso no estaría mal, serían miles de horas de trabajo para astilleros y empresas auxiliares
0 K 10
sotillo #6 sotillo
#3 Yo preferiría a los Chinos, puestos a innovar y capacidad de entrega no creo que nadie les supere pero se que eso es imposible, nos harían un Venezuela pero mucho peor, pondrían a Ayuso y Abascal en el gobierno
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 Lo malo es que la industria militar francesa es muy cerrada y poco dada a compartir conocimiento. Parece ser que ya están poniendo pegas a compartir el software (logiciel, como dicen ellos) que es propiedad de Dassault.
1 K 24
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Lógico, hacer un avión de 5 generación que despegue desde portaaviones es más complejo.

Mejor hacer dos versiones
0 K 15

menéame