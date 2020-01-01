edición general
Canarias: Denunciamos la liberación ilegal de gatos en La Graciosa y alertamos de su grave impacto sobre la biodiversidad

Del 25 al 28 de julio de 2024, se hizo una campaña de captura, esterilización y retorno que liberó al menos 126 gatos en el Parque Natural Archipiélago Chinijo, sin autorización del órgano gestor ni evaluación del impacto ambiental, contra la legislación estatal y autonómica de biodiversidad y bienestar animal, y directrices de gestión del espacio protegido. Gatos asilvestrados en La Graciosa son una grave amenaza para aves marinas y especies protegidas. De 2020 a 2023 mataron al menos 130 aves, incluyendo mortandad masiva en colonias enteras.

Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Pero en qué cabeza cabe?? :wall:
ummon #2 ummon
Solo hay que copiar a otros:
hipertextual.com/ciencia/svalbard-el-lugar-donde-los-gatos-estan-prohi
Hay mucha tontería con los gatos con eso que son “monos”, pero la realidad es que son una especie invasora muy destructiva en algunos entornos.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
No creo que haya sido un gracioso
Cantro #4 Cantro
Entiendo que esos gatos ya estaban ahí, los castraron ahí, y los volvieron a soltar

Porque meter un rebaño de gatos en un barco no lo veo claro
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
es que la peña tiene menos luces que un barco pirata, sobre todo en estos tiempos que parece que hay una especie de "soy mas mejor persona porque hamo a los hanimales" haciendo esas barbaridades y en algun caso que otro, por las peliculas donde decian que los cucú como sintoma era la crueldad animal mas de una intenta disimular un "amor" desaforado con un animal, sin entender por ejemplo en este caso las nocivas repercusiones para la fauna de su postureo
shinjikari #6 shinjikari
El peluchismo ataca de nuevo.
shake-it #7 shake-it
La gente es retrasada. Cada vez somos más imbéciles.
MellamoMulo #8 MellamoMulo *
Cómo haría el alcalde Quimby, hay que llevar los gatos a Gran Canaria para que como depredador natural reduzcan el impacto de la culebra real californiana.
Votad a Quimby  media
Connect #9 Connect *
La noticia tal como la ha publicado SEO/Bird Life es sensacionalista y sesgada. En la Graciosa había un gravísimo problema con los gatos, una especie invasora que se carga a las especies locales. En lugar de eliminarlos, lo que se hizo fue capturarlos, esterilizarlos y volverlos a soltar. Como se explica en el artículo que enlazo más abajo, una actuación impecable porque no extermina gatos, sino que reduce su población de manera relativamente natural.

Con la

