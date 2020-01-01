Canarias: Denunciamos la liberación ilegal de gatos en La Graciosa y alertamos de su grave impacto sobre la biodiversidad

Del 25 al 28 de julio de 2024, se hizo una campaña de captura, esterilización y retorno que liberó al menos 126 gatos en el Parque Natural Archipiélago Chinijo, sin autorización del órgano gestor ni evaluación del impacto ambiental, contra la legislación estatal y autonómica de biodiversidad y bienestar animal, y directrices de gestión del espacio protegido. Gatos asilvestrados en La Graciosa son una grave amenaza para aves marinas y especies protegidas. De 2020 a 2023 mataron al menos 130 aves, incluyendo mortandad masiva en colonias enteras.