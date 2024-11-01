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Camps niega haber gastado 15.000 euros en repostaje de su coche oficial y apunta a un uso "no legal" de la tarjeta

Camps niega haber gastado 15.000 euros en repostaje de su coche oficial y apunta a un uso "no legal" de la tarjeta

Se pregunta cómo es posible "que nadie haya detectado" esta cantidad "escandalosa"...

| etiquetas: corrupción , camps , pp , valencia
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5 comentarios
5 2 3 K 43 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
a las putas no se les paga con la tarjeta de Les Corts, Paquito!! es de primero de Ábalos!
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powernergia #2 powernergia
Que mala suerte.
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#3 perej
La cara como el cemento armado tiene este tipo.
Es PPero en su grado máximo.
Dice que SU tarjeta se ha usado, por un ente maligno del que nada sabe, para robar, y que cómo es posible que nadie lo haya detectado.
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devilinside #4 devilinside
#3 Ha sido su sastre, probablemente
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Andreham #5 Andreham
Nadie lo ha detectado porque hacéis llamadas a quien toca para que nadie diga ni mu, puto fantoche.
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menéame