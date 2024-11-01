·
5
meneos
33
clics
Las Campanadas de La 1 (34%), con Chenoa y Estopa, reafirman su liderazgo frente a Pedroche y Chicote (22,8%)
TVE arrasa en Nochevieja con 'El juego del camelar' (34,6%) y 'La casa de la música' (33,4%) (...) incluso mejoran a David Broncano y Lalachus en +2,8 puntos.
|
etiquetas
:
television
,
campanadas
,
audiencias
4
1
2
K
31
actualidad
5 comentarios
4
1
2
K
31
actualidad
#5
Antipalancas21
Y la sexta ya ni figura entra con los de Antena 3
1
K
24
#4
Antipalancas21
Todavía hay alguno por aquí que dice que esas campanadas de TVE las ven cuatro gatos,
0
K
20
#2
YSiguesLeyendo
... y Telecinco firma mínimo histórico en las Campanadas con un 3,6%.
1
K
17
#3
plutanasio
#0
www.meneame.net/story/1-arrasa-campanadas-chenoa-estopa-frente-antena-
0
K
14
#1
AlexGuevara
*
La Pedroche está ya muy vista, cualquier año se nos congela
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
