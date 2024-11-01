edición general
5 meneos
33 clics
Las Campanadas de La 1 (34%), con Chenoa y Estopa, reafirman su liderazgo frente a Pedroche y Chicote (22,8%)

Las Campanadas de La 1 (34%), con Chenoa y Estopa, reafirman su liderazgo frente a Pedroche y Chicote (22,8%)

TVE arrasa en Nochevieja con 'El juego del camelar' (34,6%) y 'La casa de la música' (33,4%) (...) incluso mejoran a David Broncano y Lalachus en +2,8 puntos.

| etiquetas: television , campanadas , audiencias
4 1 2 K 31 actualidad
5 comentarios
4 1 2 K 31 actualidad
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Y la sexta ya ni figura entra con los de Antena 3
1 K 24
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Todavía hay alguno por aquí que dice que esas campanadas de TVE las ven cuatro gatos, xD
0 K 20
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
... y Telecinco firma mínimo histórico en las Campanadas con un 3,6%.
1 K 17
#1 AlexGuevara *
La Pedroche está ya muy vista, cualquier año se nos congela
0 K 7

menéame