El cambio climático parece acelerar la evolución, y eso podría ser una mala noticia para los seres humanos

La evolución podría premiar a las especies de vida corta ante el desafío del cambio climático. Los seres humanos, evidentemente, no estarían entre ellas. Los expertos han identificado que estas alteraciones biológicas no se limitan al individuo afectado, sino que consiguen traspasar la barrera generacional de forma inmediata. El impacto de una sola ola de calor puede influir en la expresión de 23 genes específicos.