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El cambio climático parece acelerar la evolución, y eso podría ser una mala noticia para los seres humanos

La evolución podría premiar a las especies de vida corta ante el desafío del cambio climático. Los seres humanos, evidentemente, no estarían entre ellas. Los expertos han identificado que estas alteraciones biológicas no se limitan al individuo afectado, sino que consiguen traspasar la barrera generacional de forma inmediata. El impacto de una sola ola de calor puede influir en la expresión de 23 genes específicos.

| etiquetas: cambio , climático , transgeneracional , mosca , clima , gen , heredar
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4 comentarios
2 1 0 K 30 ciencia
sotillo #1 sotillo
¿Que evolución? Si ha bajado el coeficiente intelectual y gañanismo crece como las montañas de basura
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Kamillerix #2 Kamillerix
Un pelín antropocéntrico el estudio, creo yo...
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#3 Martillo_de_Herejes
Así que una alteración drástica del nicho ecológico impulsaría la evolución de las especies; y que las de mayor tasa reproductiva tendrían más ventaja... Vaya, quién podría haberlo imaginado.
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Vamos a morir todos.
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menéame