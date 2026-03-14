El cambio climático está alargando los días como nunca

La actividad humana está ralentizando la rotación de la Tierra y haciendo que los días sean más largos, según un nuevo estudio. El cambio climático está frenando la rotación del planeta a un ritmo sin precedentes en comparación con los últimos 3,6 millones de años, mientras los científicos advierten de que nuestros días se están alargando. Investigaciones anteriores ya habían demostrado que el deshielo de las capas de hielo polares y de los glaciares de montaña está elevando el nivel del mar y ralentizando la rotación de la Tierra.