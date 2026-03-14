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El cambio climático está alargando los días como nunca

El cambio climático está alargando los días como nunca

La actividad humana está ralentizando la rotación de la Tierra y haciendo que los días sean más largos, según un nuevo estudio. El cambio climático está frenando la rotación del planeta a un ritmo sin precedentes en comparación con los últimos 3,6 millones de años, mientras los científicos advierten de que nuestros días se están alargando. Investigaciones anteriores ya habían demostrado que el deshielo de las capas de hielo polares y de los glaciares de montaña está elevando el nivel del mar y ralentizando la rotación de la Tierra.

| etiquetas: cambio , climatico , alarga , dias , como , nunca
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7 comentarios
4 0 1 K 28 actualidad
calde #2 calde
Mirémoslo por el lado bueno: al bajar la velocidad por aumento del momento angular, la tierra tendrá menos freno por rozamiento y más inercia, por lo que una vez frenada inicialmente, luego mantendrá su velocidad por más tiempo. :-| :-S

bueno, al menos teóricamente tiene cierto sentido... :shit:
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reithor #6 reithor
Esos milisegundos... Se me harán largos.
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
El cambio climático mató a Kennedy.
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domadordeboquerones #1 domadordeboquerones
Me viene genial, la vida no me da de lo liao que ando.
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mahuer #3 mahuer *
#1 Ya has pensado que hacer con tu milisegundo extra? Lo lógico sería alargar la jornada laboral en proporción.
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domadordeboquerones #7 domadordeboquerones
#3 O en la paja diaria.
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menéame