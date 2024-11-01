El deshielo polar está ralentizando la rotación de la Tierra y alargando los días a un ritmo sin precedentes en los últimos 3,6 millones de años

Un estudio de la Universidad de Viena y la ETH de Zúrich revela que el aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global está ralentizando la rotación terrestre a una velocidad que no tiene comparación desde el Plioceno tardío. La explicación física del fenómeno es relativamente sencilla y los investigadores la comparan con el movimiento de un patinador sobre hielo. Cuando un patinador extiende los brazos, su rotación se ralentiza; si los recoge, gira más rápido. En el caso de la Tierra, la fusión acelerada de los casquetes polare