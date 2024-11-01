La calva de Trump se hace evidente en la fiesta del Lunes de Pascua [ENG]

Durante el Easter Egg Roll de la Casa Blanca de 2026, la luz natural hizo que el adelgazamiento del cabello del presidente Donald Trump en un lado de su cabeza fuera claramente visible en fotos y videos. El entorno al aire libre no ofrecía iluminación controlada, y múltiples ángulos de cámara captaron la zona calva tanto cuando estaba con Melania Trump como cuando interactuaba con niños. Este detalle visual se convirtió rápidamente en un tema de conversación en línea, eclipsando el tema patriótico del evento y las actividades planificadas.