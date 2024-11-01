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La calva de Trump se hace evidente en la fiesta del Lunes de Pascua [ENG]

Durante el Easter Egg Roll de la Casa Blanca de 2026, la luz natural hizo que el adelgazamiento del cabello del presidente Donald Trump en un lado de su cabeza fuera claramente visible en fotos y videos. El entorno al aire libre no ofrecía iluminación controlada, y múltiples ángulos de cámara captaron la zona calva tanto cuando estaba con Melania Trump como cuando interactuaba con niños. Este detalle visual se convirtió rápidamente en un tema de conversación en línea, eclipsando el tema patriótico del evento y las actividades planificadas.

| etiquetas: trump , calvo
8 2 5 K 11 calveame
8 comentarios
8 2 5 K 11 calveame
Arzak_ #1 Arzak_
Ya sabemos a dónde tiene que ir a llevar su "demoniocracia"
www.meneame.net/story/tienen-oro-cabeza-este-pais-africano-ser-calvo-m
8-D
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Herumel #5 Herumel
#1 Allí en nada ya te digo que tiene pensado ir Netanyahu, aun que según están las cosas más que a por pelo saldrá otra vez trasquilado
1 K 28
johel #6 johel
#1 #5 Ahora sabeis porque quieren atacar turquia.
1 K 23
jm22381 #8 jm22381
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pepel #4 pepel
No sé que futuro tiene el Dandi, con cuernos y sin pelo.
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alfre2 #3 alfre2
Mal momento para ir de vacaciones a Turquía!
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josde #7 josde
#3 Pero siempre se podrá poner un mocho de una fregona para taparla.
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taSanás #2 taSanás
Imprescindible :  media
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menéame