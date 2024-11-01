La caída del Muro de Berlín y las lecciones para el mundo actual

El 9 de noviembre de 1989, miles de alemanes se reunieron para derribar el Muro de Berlín. Aquella noche no solo cayó una estructura de hormigón de casi 160 kilómetros; también se derrumbó uno de los mayores símbolos de la división ideológica del siglo XX. Durante casi tres décadas, el muro representó el enfrentamiento entre dos modelos de desarrollo opuestos: el capitalismo occidental y el comunismo oriental. Su construcción, existencia y caída no solo marcaron la historia alemana, sino también la manera en que entendemos el poder, la liberta