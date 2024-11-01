edición general
La caída del Muro de Berlín y las lecciones para el mundo actual

El 9 de noviembre de 1989, miles de alemanes se reunieron para derribar el Muro de Berlín. Aquella noche no solo cayó una estructura de hormigón de casi 160 kilómetros; también se derrumbó uno de los mayores símbolos de la división ideológica del siglo XX. Durante casi tres décadas, el muro representó el enfrentamiento entre dos modelos de desarrollo opuestos: el capitalismo occidental y el comunismo oriental. Su construcción, existencia y caída no solo marcaron la historia alemana, sino también la manera en que entendemos el poder, la liberta

#2 surco
Perdón por el maquiavelismo pero a Europa occidental le ha venido de culo. Un escenario geopolitico con máxima rivalidad entre USA y la URSS con una China de segunda y todos tratando de seducir y agasajar Europa nos venía mucho mejor que el mundo actual en el que de momento pintamos poco.
Vamos a echar mucho de menos los tiempos en los que se podía ser una potencia blanda y a la vez dar lecciones de vida.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
En un momento se vino abajo
Salieron los jerarcas a gritar "Nosotros somos el partido"
La gente, los ciudadanos, contestaban "Nosotros somos el pueblo"
Nadie movió un dedo para evitarlo
Un buen día para celebrar
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
1- Ninguna sociedad puede sostenerse sin libertad. Las restricciones extremas generan resistencia y deseo de cambio.

2- Las divisiones ideológicas tienen un alto costo humano. Cuando las fronteras se levantan contra las personas, se debilita la confianza y se limita el progreso.

3- La información y la comunicación son poderosas. Una sola declaración transmitida en vivo fue suficiente para derribar un sistema entero.
Lutin #4 Lutin
#3 El tercer punto no se lo cree nadie.
estemenda #5 estemenda
#4 4- Tira más un bulo que un mulo.
