Cae réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil por fuertes vientos  

El temporal que azotó la región de Guaíba, cerca de Porto Alegre, en el sur de Brasil trajo ráfagas de viento de hasta 90 km/h , una velocidad suficiente para derribar la pesada réplica de la Estatua de la Libertad . La estructura se desprendió de su base y cayó hacia un lado, el momento exacto del colapso fue grabado por testigos y muestra cómo la alta figura pierde equilibrio, se inclina dramáticamente y finalmente se estrella contra el suelo.