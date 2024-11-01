edición general
Cae réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil por fuertes vientos

El temporal que azotó la región de Guaíba, cerca de Porto Alegre, en el sur de Brasil trajo ráfagas de viento de hasta 90 km/h , una velocidad suficiente para derribar la pesada réplica de la Estatua de la Libertad . La estructura se desprendió de su base y cayó hacia un lado, el momento exacto del colapso fue grabado por testigos y muestra cómo la alta figura pierde equilibrio, se inclina dramáticamente y finalmente se estrella contra el suelo.

EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
Buen símbolo de la inevitable caída del Imperio yanki.
Lenari #3 Lenari
#1 Ahem... es una replica brasileña de una estatua diseñada y fabricada por Francia :roll:
#6 chocoleches
#3 Y tiene pinta de ser una reproducción en fibra de vidrio, no parece pesada.
haprendiz #8 haprendiz *
#3 Una réplica de baratillo del principal símbolo de un país que hoy está por los suelos.

Que tomen nota los "ayusers" y demás ralea que se pajean soñando con replicar "MAGA" fuera de los UESEI. Copiar al original no sale bien. :calzador: :calzador:
#5 luckyy
Se ha roto el cuello
#2 VFR *
Cae la libertad en el Brasil de Lula
StuartMcNight #7 StuartMcNight
#2 Asi es. El Congreso brasileño siguiendo los pasos pro-golpistas gringos ha decidido aprobar una ley para reducir las penas a su ex-presidente Bolsonaro condenado por su intento de golpe de estado.

Asi que, ironicamente, has dado en el clavo a pesar de estar intentando hacer lo opuesto.
#4 Lusco2
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
Dijo la estatua
