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Cae un meteorito sobre Houston (Estados Unidos)

Cae un meteorito sobre Houston (Estados Unidos)

Un meteorito se desintegró la tarde de este 21 de marzo sobre el cielo del noroeste de Houston, Texas, pero causó una fuerte explosión equivalente a 20 toneladas de dinamita que alarmó a varios residentes.

| etiquetas: eeuu , houston , meteorito
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7 comentarios
5 2 0 K 89 actualidad
#2 drstrangelove
Son los persas, probando los antiaéreos yanquis.
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MJDeLarra #1 MJDeLarra
No miréis arriba!!
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Es el karma. Tanto mandar cosas al espacio, era cuestión de tiempo que les viniese de vuelta.
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Spirito #4 Spirito
La que está liando el perro. xD
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alfre2 #3 alfre2
Un meteorito iraní?
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elgranpilaf #7 elgranpilaf
A ver si cae alguno en la casa de Trump
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Blackat #6 Blackat
Primer aviso ...
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