Cae la banda del timo del tocomocho y la estampita con un reguero de víctimas en Galicia

Cae la banda del timo del tocomocho y la estampita con un reguero de víctimas en Galicia

El grupo criminal, que se centraba en personas mayores, estafó al menos a 11 personas en A Coruña y llegó a emplear la sumisión química para hacerse con dinero y joyas.

| etiquetas: galicia , timo , estampita , tocomocho
actualidad
7 comentarios
tul #5 tul
Hay que ser muy idiota y además muy miserable para caer en el tocomocho a estas alturas de la pelicula
1
#4 josejon
Por cada tonto nacen dos listos.
1
pedrobotero #3 pedrobotero
Lo de José Tojeiro era el timo del tocochocho
1
#1 joseac
El timo de la estampita ejecutado magistralmente por Tony Leblanc {0x1f44f} {0x1f44f} youtu.be/dhWZP2vfmAQ
0
#6 laruladelnorte
La investigación, que contó con la estrecha colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), permitió identificar a los miembros de la organización y atribuirles la autoría de numerosos hechos delictivos detectados en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque no se descartan hechos similares cometidos en otros puntos del territorio nacional.

Poca pena por los timados,en poco se diferencian de los timadores...
0
#7 mancebador
Tristemente la avaricia humana es una constante en el universo.
0
#2 cocococo
También dejarse timar por esa estafa me parece un delito.
0

