8
meneos
35
clics
Cae la banda del timo del tocomocho y la estampita con un reguero de víctimas en Galicia
El grupo criminal, que se centraba en personas mayores, estafó al menos a 11 personas en A Coruña y llegó a emplear la sumisión química para hacerse con dinero y joyas.
|
etiquetas
:
galicia
,
timo
,
estampita
,
tocomocho
7 comentarios
#5
tul
Hay que ser muy idiota y además muy miserable para caer en el tocomocho a estas alturas de la pelicula
1
K
27
#4
josejon
Por cada tonto nacen dos listos.
1
K
26
#3
pedrobotero
Lo de José Tojeiro era el timo del tocochocho
1
K
24
#1
joseac
El timo de la estampita ejecutado magistralmente por Tony Leblanc
youtu.be/dhWZP2vfmAQ
0
K
12
#6
laruladelnorte
La investigación, que contó con la estrecha colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), permitió identificar a los miembros de la organización y atribuirles la autoría de numerosos hechos delictivos detectados en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque no se descartan hechos similares cometidos en otros puntos del territorio nacional.
Poca pena por los timados,en poco se diferencian de los timadores...
0
K
10
#7
mancebador
Tristemente la avaricia humana es una constante en el universo.
0
K
10
#2
cocococo
También dejarse timar por esa estafa me parece un delito.
0
K
7
Poca pena por los timados,en poco se diferencian de los timadores...