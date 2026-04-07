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Cadenas humanas se extienden por centrales y puentes de Irán ante las amenazas de Trump
El Gobierno iraní llama a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas en todo Irán ante las amenazas de EE.UU.
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cadena humana
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irán
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amenaza
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nukes
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trump
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centrales eléctricas
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#1
efectogamonal
*
La dignidad todo de un pueblo unido como una piña, para hacer frente al terrorismo propagado por el régimen Epstein.
Muchísima fuerza y ni un paso atrás!
️
️
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
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#2
oceanon3d
Quien me hubiera dicho que el enemigo numero 1 de la humanidad haría bueno a un régimen como el Iraní.
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#4
angelitoMagno
¿Ahora si nos fiamos de lo que diga un medio occidental sobre Iran?
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#5
luckyy
#4
pues sí, claro; cuando no dicen boludeces, son creíbles
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#3
Feliberto
Pero... si asesinan cientos de niñas y se rien... ¿que les hace pensar que no van a convertirlos es carne picada por pura diversion?
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#7
Qoshqarbaev
Muy loable pero no detendrá a la Coalición Epstein. Es, de hecho, un aliciente para los mataniñas.
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#6
Alfon_Dc
A ver lo que tardan algunos en acusar a Irán de lo que pueda pasar.
O a poner fotos de supuestas víctimas del "régimen" iraní ..cuando muchas de esas fotos que rulan son deasesinados por los nazis naranjas o con pijama de rallas.
O a enmierdar con sus cosas..cosas de Peter..
0
K
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Muchísima fuerza y ni un paso atrás! ️ ️
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
O a poner fotos de supuestas víctimas del "régimen" iraní ..cuando muchas de esas fotos que rulan son deasesinados por los nazis naranjas o con pijama de rallas.
O a enmierdar con sus cosas..cosas de Peter..